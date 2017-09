Kokoškov pred zadnjo tekmo: Pri nas ni kalkulacij

Islandija ogrevanje za obračun za prvo mesto

5. september 2017 ob 17:25

Helsinki - MMC RTV SLO

Prvič na velikem tekmovanju so slovenski košarkarji presegli stotico, ko so s 102:75 premagali Islandijo, misli pa so hitro usmerili proti dvoboju za prvo mesto s Francijo.

Islandija je, tako kot na vseh dozdajšnjih tekmah skupinskega dela, uspešno začela in celo dobila prvo četrtino s 25:23. Slovenci so v prvi četrtini slabo igrali v obrambi. Islandci so iz sedmih poskusov zadeli štiri trojke, kar nekajkrat pa so ostali povsem sami in imeli odprte mete. Malo žog je Slovenija spustila po globini pod koš proti nizki nasprotni ekipi, ki je bila v prvih desetih minutah celo uspešnejša v skoku (12:11). Tudi slovenski napad je bil na trenutke preveč ležeren, a že v drugi četrtini je vrsta Igorja Kokoškova stvari postavila na pričakovano mesto. Pozneje je bil dvoboj dobro ogrevanje za obračun s Francozi.

Druga najvišja zmaga na evropskih prvenstvih

Dovolj je bilo le nekaj minut čvrstejše obrambe in preudarnejšega napada, pa je razlika hitro narasla na dvomestno število. Luka Dončić je z lepo trojko prek roke zaključil polčas za 60:43. V drugem delu je bilo le še vprašanje, ali bo slovenska razlika dovolj visoka za najvišjo zmago na velikih tekmovanjih in kdaj bo presežena stotica (za 30 točk je na EuroBasketu leta 2007 Slovenija ugnala Nemčijo). Ko je Goran Dragić dobrih šest minut pred koncem s kota izza črte zadel za 94:62, se je zdelo, da je na dobri poti, da oboje doseže. Vendar je v zaključku, ko so nekaj več minut dobili tudi tisti, ki ne igrajo veliko in nekateri tega tudi niso dobro izkoristili, igra malce padla, vseeno je Jaka Blažič dosegel stoto točko, konča razlika pa je bila druga najvišja na evropskih prvenstvih in tretja na velikih tekmovanjih. Za 29 točk je Slovenija na svetovnem prvenstvu leta 2010 nadigrala še Avstralijo.

"Igrali smo proti neugodni ekipi. Ni bila skrivnost in nič naduto ni, če rečemo, da imamo več talenta. Vendar imena nič ne pomenijo. Treba je odigrati. Islandija igra ekipno košarko in ima veliko podpore v navijačih. Če jih ne jemlješ resno, imaš lahko dolgo tekmo. Pomočniki so z analizo opozorili, da je bila Islandija na dveh tekmah do polčasa enakovreden tekmec. Bili smo nekoliko nervozni, morda psihološko nisem pripravil ekipe, kot bi jo moral. Tanka je črta med tem, da prideš na tekmo psihološko pripravljen ali pa ti živčnost prepreči, da bi razvil svojo igro. Prva četrtina je pokazala, da je bila skrb upravičena. Nizka peterka, ko je bil Randolph na centru, Čančar pa na štirici, nam v napadu ni dajala rezultatov. Nismo bili tako hitri kot oni, funkcionirala pa ni niti conska obramba. Druga četrtina je bila prava. Zadeli smo nekaj trojk in si priigrali prednost. V drugem polčasu je bila za nas lažja tekma kot prejšnje. Vendarle pa proti Islandiji ni lahko igrati, saj igra brez pritiska, hkrati pa so zelo agresivni," je povedal selektor.

Dragiću ustreza, da je igral

Znova je bil prvi strelec tekme Dragić, ki je vpisal 21 točk. "Vedeli smo, da bodo začeli z veliko energije, kot so na vseh tekmah do zdaj. Vedeli smo, da jih ne bomo razbili že v prvi četrtini. Smo pa držali ritem, ki mu v drugi četrtini niso več sledili. Vesel sem, da je veliko igralcev dobilo priložnost. Pokazali smo, da smo kakovostnejši od njih, a jim vsa čast, saj se odlično borijo in imajo fenomenalne navijače, kot jih imamo tudi mi," je povedal kapetan, ki je odigral skoraj 27 minut. Tokrat je bil njegova menjava Matic Rebec, ki je debitiral na velikem tekmovanju, tudi ob visoki prednosti ob koncu pa je Dragić še prišel v igro: "Res sem mislil, da ne bom več vstopil na parket. Dogovor je bil, da ne bom imel prosto, ampak bom dobil svoje minute, da se malce raztečem. To mi ustreza. Tukaj sem, da igram."

Znova je bil razigran tudi Klemen Prepelič, za Dragićem in Blažičem tretji slovenski strelec, ki je že ujel pravo formo. Vpisal je 14 točk: "Zmaga je dobrodošla za samozavest. Dobili smo še nekaj razpoloženih igralcev, še posebej Blažiča. Iskreno sem vesel zanj. Dal je stotico in vemo, kaj sledi. Zdaj bo moral častiti. Islandci so na začetku zadeli nekaj tekih metov, a mislim, da smo se kar hitro razigrali, ko smo dali v višjo prestavo, smo postavili stvari na svoje mesto." Naslednji nasprotnik je Francija, kjer si slovenski branilec služi kruh: "Vsi igrajo v zelo močnih klubih. So pa oslabljeni. Manjkajo Batum, Gobert, ni več Parkerja … Vseeno so spoštovanja vredna ekipa, eden izmed glavnih favoritov za zlato in prvi favorit naše skupine. Vlogo favorita prepuščamo njim, a smo pokazali, da znamo igrati košarko tudi proti najboljšim."

Dvoboj s Francijo bo odločal o prvem mestu v skupini, ki na papirju sicer prinaša lažjega tekmeca, a se vseeno glede na izenačenost v drugih skupinah lahko kaj kalkulira, kar pa Kokoškov popolnoma izključuje: "Pri nas ni kalkulacij. K vsaki tekmi bomo pristopili na enak način. Gledamo in spremljamo, kaj se dogaja v drugih skupinah, a se ne ukvarjam z matematiko. Tega ni v moji igri in pripravi. Gledamo, kako igrajo drugi, resnično pa smo osredotočeni le nase."

Iz Helsinkov

Tilen Jamnik