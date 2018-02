EP vse bliže, Slovenke v Celju ugnale evropske podprvakinje

Slovenke so v Celju presenetljivo premagala evropske in olimpijske podprvakinje iz Prage in Londona ter bronasto ekipo z zadnjega svetovnega prvenstva, Francijo. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenke edine brez poraza v skupini E

10. februar 2018 ob 19:02

Celje - MMC RTV SLO

Slovenke so vodile skoraj celotno srečanje. Zmaga je toliko večja, ker so v vrsti Damirja Grgića manjkale že dlje časa poškodovani glavni igralki, Nika Barič in Eva Lisec , ter Annamarie Prezelj , ki si je gleženj poškodovala ta teden.

Najboljši strelki Slovenije sta bili Teja Oblak z 18 točkami (10 podaj) in Shante Marie Evans, ki je zbrala 14 točk in 12 skokov.

Slab začetek, dober konec

Slovenke so tekmo začele nekoliko v krču, po dobrih petih minutah so zaostale s 7:17. To je bila hkrati tudi najvišja prednost Francije na tekmi. Slovenija je še do konca prve četrtine znižala zaostanek, na odmor je s trojko in dodatnim prostim metom Rebeke Abramovič ob izteku časa odšla s prednostjo 38:34. Po vrnitvi na parket so Slovenke zaigrale na polno, v 32. minuti so prišle do dvomestne prednosti (62:51).

Tu se je Slovenkam ustavilo. Več kot pet minut niso dosegle koša, tako da so se Francozinje približale na le dve točki zaostanka (62:60). Strelski post je prekinila Evansova z dvema prostima metoma, dva prosta meta je minuto pred koncem za 66:62 zadela še Oblakova in s polaganjem ob koncu tekme postavila tudi končni izid.



"Sam sem nekako podoživljal tiste minute v Pragi, kjer smo prav tako dve minuti do konca vodili za nekaj točk, a na koncu izgubili. Menim, da se nam je to danes povrnilo. Pokazalo se je, da imajo ta dekleta nekaj več, kot so imele prejšnje generacije. To so dokazale že z osvojeno medaljo lani na Portugalskem. Sedaj smo praktično igrali z ekipo, ki je v povprečju stara 20 let. Vsa čast dekletom," je bil po tekmi zadovoljen Grgić.

V sredo bo na sporedu nova kvalifikacijska tekma, Slovenke se bodo v Celju pomerile z Romunkami. V novembrskem ciklusu so Slovenke brez težav premagale Romunke, bilo je 80:59.