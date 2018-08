Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 10 glasov Ocenite to novico! Jaka Blažič bo naslednjo sezono igral za Barcelono. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Blažič tik pred selitvijo v Barcelono Dodaj v

Blažič četrti Slovenec, ki bo nosil dres Barcelone

Tomić podaljšal pogodbo do leta 2020

9. avgust 2018 ob 17:34

Barcelona - MMC RTV SLO

Zdaj je tudi uradno: slovenski košarkarski reprezentant Jaka Blažič je novi član Barcelone. Podpisal je enoletno pogodbo.

Po Klemnu Prepeliču, ki je okrepil Real Madrid, bo imela Slovenija tako še enega predstavnika v enem izmed dveh španskih velikanov. Za Barcelono, ki jo vodi Svetislav Pešić, so do zdaj sicer igrali trije Slovenci: Boštjan Nachbar, Jaka Lakovič in Erazem Lorbek.

Blažič je lani igral za Andorro, za katero je v povprečju dosegal 13,6 točke in 4,3 skoka na srečanje. Predtem je bil član Baskonie, Crvene zvezde, Olimpije, Slovana in Triglava. V Evroligi ima 28-letni branilec že veliko izkušenj, saj je odigral 116 tekem, povprečje je 7,4 točke.

Blažič je lani s slovensko reprezentanco postal evropski prvak. Sodeloval je tudi na svetovnem prvenstvu leta 2014 v Španiji.

V katalonsko prestolnico se je to poletje preselil tudi Kevin Pangos, Kanadčan s slovenskimi koreninami. Zadnji dve sezoni je igral za Žalgiris, Barcelona pa je medtem do leta 2020 podaljšala pogodbo z 31-letnim hrvaškim centrom Antejem Tomićem.

