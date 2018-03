Dončić o naboru: Odločitev bomo sprejeli ob koncu sezone

Ob Olimpiji Zvezda najljubši Lukov klub

31. marec 2018 ob 07:42

Beograd - MMC RTV SLO

Košarkarski kralj Madrida je letos nedvomno 19-letni Luka Dončić, a bi slovenski čudežni deček lahko že kmalu zapustil Španijo in odšel v Ligo NBA, česar pa sam sicer še ni potrdil.

Na MMC-jevo vprašanje, ali bo sodeloval na letošnjem naboru – letos se lahko prijavi, saj je v koledarskem letu dopolnil 19 let –, ta bo junija v New Yorku, je odgovoril: "Ne vem še. O tem se bom odločil po koncu sezone, ko se bomo pogovorili z vsemi in bomo sprejeli končno odločitev. Nihče še ni potrdil, da grem na nabor, saj odločitev še ni padla." 22. aprila se mora Ljubljančan, ki blesti v belem dresu Reala, prijaviti na nabor, pred tem pa je tudi rok, do katerega se lahko odjavi. Že zdaj pa je jasno, da tudi če se bo prijavil, bo v Barclays Centru v Brooklynu fizično težko navzoč, saj se bo tedaj ravno končevalo špansko prvenstvo.

Toda še pred naborom, kjer bo ob morebitnem sodelovanju zagotovo kandidat za eno izmed prvih treh mest, ga čaka zaključek sezone z Real Madridom, pri katerem igra ključno vlogo. Pred bojem za naslov španskega prvaka bo kraljevi klub naskakoval rekordni deseti evropski naslov. Final Four Evrolige bo maja v Beogradu, kjer je Dončić svoje bogato in izjemno raznovrstno košarkarsko znanje razkazoval tudi krog pred koncem rednega dela najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Real je sicer že uvrščen med osem, a se bori za četrto mesto in s tem prednost domačega terena v četrtfinalni seriji. Zato je bila zmaga nad Crveno zvezdo v Pionirju oziroma dvorani, po novem poimenovani po legendarnem Aleksandru Nikoliću, z 82:79 izjemno pomembna.

Najboljši igralec tekme je bil znova Dončić, ki je blestel z indeksom 35, s čimer je znova postal najkoristnejši posameznik kroga v Evroligi. Dal je 24 točk, le skok mu je zmanjkal do dvojnega dvojčka, je bilo pa zato nad njim storjenih kar deset osebnih napak, pika na i predstavi pa je bila trojka za zmago, ko je s preigravanjem na kolena spravil Ognjena Dobrića, nato pa vrgel in zadel za tri točke. "Mislim, da smo odigrali dobro tekmo. Vemo, da smo nujno potrebovali to zmago, ki smo si jo tudi zaslužili. Opravili smo dobo delo," je razlagal zbranim novinarjem v Beogradu.

Pred dvobojem je Luka na družbenih omrežjih delil fotografijo z zapisom, da ga čaka pomembna in posebna tekma. Večkrat je že poudaril, tudi tokrat, da je ob Olimpiji navijač Crvene zvezde in zato rad prihaja v srbsko prestolnico. Vsakič znova je pri domačih navijačih deležen posebnega sprejema. Ob koncertu žvižgov preostalim Realovim košarkarjem so Dončiću tudi tokrat Beograjčani, med katerimi je bilo zelo veliko Slovencev, namenili bučen aplavz in ga, čeprav je zadel odločilno trojko za Zvezdin poraz, navdušeno pozdravili ob odhodu s parketa.

"Vsi vemo, da sem navijač Zvezde in da je Zvezda ob Olimpiji moj najljubši klub. Vedno je izvrstno igrati tu in rad prihajam v Beograd. Vesel sem, da sem igral dobro. Tu se odlično počutim in vsakič povem, da je to zame posebna tekma. Navijači so res izjemni in rad igram pred njimi. Dvorana je bila skoraj polna in vzdušje je bilo znova odlično. Vesel sem, da so me tako lepo sprejeli in pozdravili. Tega se bom vedno rad spominjal. Rad igram pred takim občinstvom. Mislim, da so na svoj račun prišli tudi slovenski navijači, ki sem jih opazil zares veliko," je dejal Dončić.

Sodelovanje junija v reprezentanci pod vprašajem

Luka je že zdaj, ko šele trka na vrata največjega košarkarskega odra, Lige NBA, superzvezdnik. Kamor koli pride, je najbolj oblegan med Realovimi košarkarji. Tudi na vsakem koraku od prihoda v Beograd, kamor je madridski klub pripotoval v četrtek zvečer, je bilo tako. Svoje navijače ima povsod in med vsemi generacijami. Tako ga je v hotelu, kjer so spali Madridčani, s sinom, ki si je želel fotografijo z Luko, na primer pričakal Muta Nikolić, znani srbski trener, ki dolga leta sodeluje v reprezentanci, letos pa je bil tudi že trener Partizana.

S sijajnimi igrami, ki so za 19-letnika neverjetno konstantne, navdušuje iz tedna v teden. Tudi po poškodbi, ko je imel natrgano mišico, kar ga je za kratko oddaljilo od parketa, je hitro našel vrhunsko formo: "Poškodba je pozabljena in sem povsem v redu, samo potrebujem še malce treninga, da pridem popolnoma v igralni ritem." Luka je letos povsem prevzel dirigentsko palico v igri Reala, zagotovo bo tako ostalo tudi po vrnitvi Sergia Llulla, MVP-ja lanske sezone Evrolige, ki se počasi vrača po težki poškodbi.

Dončić je dejal, da izkušeni soigralec že trdo trenira. Slovenski najstnik je tudi kandidat, da ga nasledi na mestu najkoristnejšega posameznika rednega dela Evrolige, saj je še vedno najučinkovitejši košarkar tekmovanja: "Zelo sem zadovoljen s svojo vlogo, a zdaj je najpomembneje, da dobimo to četrto mesto, kar je naš turnir. Moramo zmagati tudi na zadnji tekmi proti Broseju. Nagrado, kakršna je MVP sezone, si želi vsak, a zdaj sta res najpomembnejša četrto mesto in potem uvrstitev na Final Four." Tega bo torej gostila beograjska Arena, Dončić upa, da z Realom, ki bo morda že močnejši še za LLulla. Po sezoni pa torej Luko po boju za španski in evropski naslov čaka (verjetno) nabor lige, zatem pa sledita še izjemno pomembni tekmi Slovenije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo proti Španiji in Črni gori, toda Dončić, kot nam je potrdil, še ne ve, ali bo v Stožicah lahko pomagal reprezentanci.

Iz Beograda Tilen Jamnik