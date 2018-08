Klobučar v Galatasarayu; Lazić se je vrnil k Olimpiji

Nekdanji slovenski košarkarski reprezentant Jaka Klobučar je novi igralec carigrajskega Galatasarayja. 30-letni branilec bo tako že četrto zaporedno sezono preživel v Turčiji.

Klobučar je v prejšnjih treh sezonah igral za Buyuksehir Belediyesi, v zadnji sezoni je zanj v turški ligi povprečno dosegel 10,2 točke, 4,8 asistence in 4,2 skoka. Novomeščan je kariero začel pri Krki, nato je zaigral še za Geoplin Slovan, Union Olimpijo, Partizan, Ostuni Basket in Raitopharm Ulm.

V karieri je bil Klobučar trikratni državni in pokalni prvak Slovenije, s Partizanom je osvojil pokal Srbije. V preteklosti je tri leta preigral v Evroligi, letos pa bo z Galatasarayem debitiral v Ulebovem evropskem pokalu.

Lazić se je vrnil k Olimpiji

K slovenskim državnim košarkarskim prvakom, igralcem Petrola Olimpije, se je vrnil Aleksandar Lazić, ki je zadnji dve sezoni preživel v Srbiji, pri Dynamicu VIP PAY in Mega Bemaxu, predtem pa je bil član mlajših selekcij ljubljanskega moštva, s katerim je zdaj podpisal triletno pogodbo. Lazić, ki je nekaj časa igral tudi za škofjeloški LTH Castings, je krilni igralec, po potrebi pa lahko zapolni tudi mesto na položaju krilnega centra. V pretekli sezoni si je nabral nekaj izkušenj v Ligi ABA, za Mega Bemax je v povprečju dosegal 7,5 točke, 5,7 skoka ter podajo na srečanje, kar je zadostovalo za povprečni indeks 8,5.

Kovačević iz Krke v Split

Dozdajšnji član Krke Maj Kovačević pa bo okrepil vrste Splita. 28-letni Kovačević že ima izkušnje s hrvaško ligo, saj je predlani igral za Zadar. Predtem je nosil tudi drese Zlatoroga, Geoplina Slovana, Nitre, Komarna, Pagratija in Širokega.

Piksi spet v Bejrutu, a kot vodja reprezentance

Slobodan Subotić, nekdanji slovenski košarkarski reprezentant in selektor, je novi selektor libanonske reprezentance, so sporočili iz tamkajšnje košarkarske zveze. Ljubljančan, ki je nazadnje vodil zagrebško Cibono, že ima izkušnje z libanonsko košarko, saj je od leta 2012 do 2017 vodil klub iz Libanona, Al Riyadi iz Bejruta. Subotić, ki ima poleg slovenskega še hrvaško in grško državljanstvo, je bil od leta 2001 do 2003 slovenski selektor.