Golden State za prvo zmago v sezoni nadomestil 15 točk zaostanka

Ballu le podaja zmanjkala do trojnega dvojčka

21. oktober 2017 ob 08:15

New Orleans - MMC RTV SLO

Aktualni prvaki Lige NBA, košarkarji Golden Stata, so po porazu na uvodnem srečanju nove sezone drugo tekmo dobili. V New Orleansu so Pelikane ugnali s 128:120.

Warriorsi so zelo slabo začeli srečanje. V obrambi niso našli prave igre in v prvi četrtini so gostitelji dosegli 39 točk in povedli za 13. Še dobrih pet minut pred koncem polčasa so Pelicansi vodili za 15, dve minuti pred odmorom pa še za 12, a so nato branilci naslova naredili delni izid 11:2. V tretji četrtini so Bojevniki prevzeli pobudo in tudi v zadnjem delu srečanja večino časa vodili z dvomestno razliko, toda New Orleansu je na krilih DeMarcusa Cousinsa prišel tri minute pred koncem na -5.

Takoj je sledil odgovor najbolj razpoloženega košarkarja Golden Stata Klaya Thompsona, ki je zadel eno izmed svojih sedmih trojk. Skupaj sta jih moštvi dali 34. New Orleansova naveza pod obročem Anthonyja Davisa – Cousins je skupaj dosegla 70 točk in ujela 31 odbitih žog. Na drugi strani je bil najbolj razigran Thompson z 31 točkami, Steph Curry jih je dodal 28, Kevin Durant pa 22. Ob tem je MVP finala pretekle sezone podelil kar sedem blokad, kar je njegov osebni rekord. Dve je zaporedoma dal Tonyju Allenu, medtem ko je igral brez enega copata. Sezul se mu je, ko je na drugi strani polagal.

Konjenica dobila tudi prvo gostujočo tekmo

Cleveland je tudi na drugi tekmi zanesljivo slavil. V Milwaukeeju je zmagal s 116:97. "Odlično smo izvedli načrt, ki smo si ga zadali za igro v obrambi. Rezultat tega je velika zmaga v gosteh," je po tekmi povedal LeBron James, ki je bil znova prvi strelec Clevelanda. Dosegel je 24 točk. Čeprav je bil Giannis Antetokounmpo znova neustavljiv, so Cavaliersi, kot je dejal že James, dobro igrali v obrambi. Ustavili so druge domače košarkarje, ob sijajnem Grku, ki je po 37 na prvi tekmi tokrat vpisal 34 točk, je le še Malcolm Brogdon, prispeval dvomestno število točk.

Potem ko so gostje v prvem polčasu zadeli le dve trojki, do vodstva pa prišli s točkami izpod obroča, se je v tretji četrtini razigral Kyle Korver. Izkušeni ostrostrelec je bil ključni mož odločilne serije Clevelanda v zaključku tretjega dela igre. Ob delnem izidu 15:5 je Korver zadel tri trojke zapored. Na koncu se je ustavil pri 17 točkah, kolikor jih je ob 12 skokih v statistiko vpisal še Kevin Love.

Ballu podaja zmanjkala do trojnega dvojčka

Drugi izbor letošnjega nabora, Lonzo Ball, ki je med novinci deležen največje pozornosti, je po neprepričljivi predstavi na prvi tekmi na drugi že zablestel in bil junak zmage Lakersov nad Phoenixom (130:132). Mladeniču, ki bo v kratkem dopolnil 20 let, je le ena podaja zmanjkala do trojnega dvojčka. Vknjižil je 20 točk in 11 skokov. Izkazal se je tudi drugi izbor lanskega nabora Brandon Ingram, ki je dodal 25 točk, kar je njegov osebni rekord. Pri Sunsih je bil z 28 najboljši Eric Bledsoe.

Tekme 20. oktobra:

MILWAUKEE - CLEVELAND 97:116

Antetokounmpo 34, Brogdon 16; James 24, Love (12 skokov) in Korver po 17.

CHARLOTTE - ATLANTA 109:91

Walker 26, Kaminsky 21; Schröder 25.

INDIANA - PORTLAND 96:114

Oladipo in Leaf po 17; McCollum 28, Lillard 18.

PHILADELPHIA - BOSTON 92:102

Redick 19; Irving 21, Horford 17.

WASHINGTON - DETROIT 115:111

Porter 28, Wall 26 in 10 podaj; Jackson 21.

BROOKLYN - ORLANDO 126:121

Carroll, Russell in Booker (11 skokov) po 17; Vučević 41 in 12 skokov.

MINNESOTA - UTAH 100:97

Wiggins 21, Towns 20 in 10 skokov; Hood 20.



DALLAS - SACRAMENTO 88:93

Barnes 24; Hill 21, Randolph in Hield po 13.



NEW ORLEANS - GOLDEN STATE 120:128

Davis (17 skokov) in Cousins (14 skokov) po 35; Thompson 31, Curry 28.



PHOENIX - LA LAKERS 130:132

Bledsoe 28; Ball 29 in 11 skokov, Ingram 25.

Tekme 21. oktobra:

TORONTO - PHILADELPHIA

CLEVELAND - ORLANDO

MIAMI - INDIANA

NEW YORK - DETROIT

CHICAGO - SAN ANTONIO

HOUSTON - DALLAS

MEMPHIS - GOLDEN STATE

MILWAUKEE - PORTLAND

DENVER - SACRAMENTO

UTAH - OKLAHOMA CITY

LA CLIPPERS - PHOENIX

VZHODNA KONFERENCA Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 1 1 0 100,0 BROOKLYN NETS 2 1 1 50,0 BOSTON CELTICS 3 1 2 33,3 PHILADELPHIA 76ERS 2 0 2 0,0 NEW YORK KNICKS 1 0 1 0,0 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 2 2 0 100,0 MILWAUKEE BUCKS 2 1 1 50,0 INDIANA PACERS 2 1 1 50,0 DETROIT PISTONS 2 1 1 20,0 CHICAGO BULLS 1 0 1 0,0 Jugovzhodna divizija: WASHINGTON WIZARDS 2 2 0 100,0 CHARLOTTE HORNETS 2 1 1 50,0 ATLANTA HAWKS 2 1 1 50,0 ORLANDO MAGIC 2 1 1 50,0 MIAMI HEAT 1 0 1 0,0 ZAHODNA KONFERENCA Severozahodna divizija: T Z P % PORTLAND TRAILBLAZERS 2 1 0 100,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 1 1 0 100,0 MINNESOTA TIMBERWOLVES 2 1 1 50,0 UTAH JAZZ 2 1 1 50,0 DENVER NUGGETS 1 0 1 0,0 Pacifiška divizija: LOS ANGELES CLIPPERS 1 1 0 100,0 GOLDEN STATE WARRIORS 2 1 1 50,0 SACRAMENTO KINGS 2 1 1 50,0 LOS ANGELES LAKERS 2 1 1 50,0 PHOENIX SUNS 2 0 2 0,0 Jugozahodna divizija: HOUSTON ROCKETS 2 2 0 100,0 MEMPHIS GRIZZLIES 1 1 0 100,0 SAN ANTONIO SPURS 1 1 0 100,0 DALLAS MAVERICKS 2 0 2 0,0 NEW ORLEANS PELICANS 2 0 2 0,0

