Goran Dragić najboljši evropski igralec, drugi Luka Dončić

Nagrado podelil sloviti italijanski časnik La Gazzetta dello Sport

10. februar 2018 ob 17:00

Miami - MMC RTV SLO, STA

Slovenska košarkarja sta prejela največ glasov v izboru, ki ga tradicionalno organizira sloviti italijanski športni časnik La Gazzetta dello Sport in v katerem sodelujejo igralci, trenerji in novinarji.

"Če sem iskren, ga nisem pričakoval. Res smo imeli krasno poletje, osvojili smo zlato medaljo, ki je nismo pričakovali. Počaščen sem ob tem priznanju in delim ga s soigralci iz reprezentance, ki so bili velik del te zgodbe. Hkrati sem ponosen, da je moje ime ob takih igralcih, kot so Pau Gasol, Dirk Nowitzki ali Dražen Petrović, ki so večkrat prejeli to priznanje," je za Gazzetto po prejetju nagrade spregovoril 31-letni Ljubljančan.

Dragić je lepe besede namenil tudi reprezentančnemu kolegu Dončiću. "Luka je fenomen in upravičeno sodi med največje evropske in svetovne talente. Star je šele 18 let, zato si od njega še veliko obetamo."

Sabonis in Nowitzki na vrhu

Lani jo je prejel Srb Miloš Teodosić, pred tem Španca Pau Gasol in Marc Gasol, 2013 pa Francoz Tony Parker. Med dobitniki je tudi Gregor Fučka (2000) za predstave v italijanskem dresu. Po šestkrat sta Euroscar prejela Arvidas Sabonis in Dirk Nowitzki, petkrat Toni Kukoč, po štirikrat pa Dražen Petrović in Pau Gasol.