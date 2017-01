Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Tomaš Kyzlink je dosegel 23 točk. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Helios še drugič ugnal danske podprvake

Prihodnji torek proti Izraelcem

3. januar 2017 ob 22:10

Aarhus - MMC RTV SLO/STA

Košarkarji Heliosa Sunsov so v 11. krogu Lige prvakov v dvoboju zadnjeuvrščenih ekip skupine A v gosteh premagali Bakken Bears z 68:74. Od Dancev so bili boljši že novembra doma.



Če so prvo medsebojno tekmo zanesljivo dobili z 78:59, so se tokrat morali zanjo pošteno potruditi, saj so Danci ves čas dihali za Heliosov ovratnik.

Prvi polčas je minil v bolj ali manj izenačeni igri, ki posledično ne eni ne drugi ekipi ni prinesla izrazite prednosti. V 24. minuti pa so Domžalčani prvič na tekmi povedli za deset točk (40:50), toda tudi to ni bilo dovolj za mirno nadaljevanje, saj so gostitelji še pred koncem tretje četrtine zaostanek prepolovili.

V uvodu zadnje četrtine so se Danci še bolj približali - na tri točke, dobrih šest minut pred koncem pa so zaostajali le še z 59:61, potem ko je trojko zadel Mike Gesell. Pozneje so izid tudi izenačili, 44 sekund pred koncem pa je Helios vodil z 68:70. Zatem so Bearsi zapravili svoj napad, na drugi strani pa je Simo Atanacković 9,7 sekunde pred koncem zadel oba prosta meta in odločil tekmo.

Pri Heliosu sta bila najbolj razpoložena Brandyn Curry in Tomaš Kyzlink s po 23 točkami.

Domžalčane naslednja tekma čaka prihodnji torek, ki bodo gostili ekipo Ironi Nahariya iz Izraela.

Skupina A, 10. krog:

BAKKEN BEARS - HELIOS SUNS

68:74 (21:19, 15:22, 15:15, 17:18)

Akoon-Purcell 20, Gesell 18; Kyzlink in Curry po 23, Remekun 15, Atanacković 7, Vončina 4, Vesel 2.

BANVIT - ARIS

95:94 (21:16, 24:22, 17:19, 18:23) - po podaljšku

Vidmar 9, E. Murić brez točk za Banvit.



NYMBURK - FRAPORT SKYLINERS

87:72 (15:23, 28:17, 18:16, 26:16)



IRONI NAHARIJA - MONACO

67:73 (13:16, 16:20, 25:20, 13:17)

Lestvica: MONACO 11 10 1 +109 21 BANVIT 11 9 2 +80 20 NYMBURK 11 8 3 +103 19 ARIS 11 7 4 +102 18 FRAPORT SKYLINERS 11 4 7 -62 15 IRONI NAHARIJA 11 3 8 -53 14 HELIOS SUNS 11 2 9 -76 13 BAKKEN BEARS 11 1 10 -203 12 V drugi del se uvrstijo najboljše štiri ekipe iz vsake skupine in štirje naj- boljši petouvrščeni iz petih skupin. Naslednja tri mesta vodijo v Fibin ev- ropski pokal.

M. R.