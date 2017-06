Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Dwight Howard v domači Atlanti ni zadovoljil vodstva kluba. Foto: Reuters Brook Lopez velja za enega najboljših napadalnih centrov v Ligi NBA. Foto: Reuters Paul George bi bil idealna okrepitev Clevelanda v boju za naslov z Golden Statom. Foto: Reuters Tudi Jimmy Butler je na radarju Clevelanda. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Howard v Charlotte, Lakersi dali Russlla v zameno za Lopeza

Vroč prestopni rok v najmočnejši košarkarski ligi

21. junij 2017 ob 08:26

Los Angeles - MMC RTV SLO

V Ligi NBA se obeta eden najzanimivejših prestopnih rokov do zdaj. Dva dni pred naborom so prve poteze potegnili LA Lakersi, Brooklyn, Charlotte in Atlanta. V zakulisju pa se dogaja marsikaj.

Los Angeles Lakersi so v Brooklyn poslali drugi izbor predlanskega nabora D'Angela Russlla v zameno za centra Brooka Lopeza. Jezerniki bodo ob tem dobili 27. izbor na letošnjem naboru, Netsi pa ruskega centra Timofeja Mozgova. 21-letni organizator igre Russell je v tej sezoni v povprečju igral 29 minut na tekmo in dosegal 15,6 točk, 4,8 podaj in 3,5 skoka na tekmo.

29-letni center Brook Lopez je bil član Netsov od začetka svoje kariere v Ligi NBA oziroma od sezone 2008/2009. V zadnji sezoni je imel povprečje 20,5 točke in 5,4 skoka na tekmo. Pod pogodbo je še za prihajajočo sezono, v kateri bo prejel 22,6 milijona dolarjev. Lakersi bodo imeli naslednjo sezono brez pogodb Mozgova in Lopeza za plače igralcev (salary cap) na razpolago 60 milijonov dolarjev.

Atlanta se je po enem letu odrekla Howarda

Drugi posel sta sklenila Charlotte in Atlanta. V zameno za italijanskega ostrostrelca Marca Belinellija, centra Milesa Plumleeja in 41. izbor na letošnjem naboru je Charlotte dobil nekdanjega centra vseh zvezd Dwighta Howarda in 31. izbor na prihajajočem naboru. Howard je lani podpisal triletno 70,5 milijona dolarjev vredno pogodbo z Atlanto, kjer je bil rojen, vendar se sezona zanj ni končala po načrtih. V povprečju je dosegal 13,5 točke in 12,7 skoka na tekmo, toda v končnici je obsedel na klopi v zadnji četrtini na dveh od šestih tekem, v katerih je Washington izločil Hawkse. 31-letni Howard bo Charlotte stal 23,5 milijona dolarjev na sezono. Na drugi strani ima 28-letni Plumlee (povprečje manj kot tri točke na tekmo) še triletno pogodbo za 12,5 milijona dolarjev na sezono., 31-letni Belinelli (povprečje 10,5 točke) pa bo v svojem zadnjem letu zaslužil 6,6 milijona dolarjev.

Cleveland bi rad Georgea ali Butlerja

Medtem je zvezdnik Indiane in eden najboljših branilcev lige Paul George sporočil, da bo prihodnje leto, ko bo prost igralec, zapustil Pacerse in da bi rad zaigral za Lakerse. Seveda želi Indiana kar najbolje unovčiti Georgea, tako da išče morebitne partnerje za menjavo. V prvi vrsti naj bi bil Cleveland, ki bi se v zameno za Georgea lahko odrekel Kevina Lova. Cleveland je po porazu v finalu proti Golden Statu v lovu na okrepitvami. Na njihovem radarju je tudi zvezdnik Chicaga Jimmy Butler. Na obeh frontah ima Cleveland težave. Lakersi in Indiana naj bi bili že v pogovorih za Georgea, ki bi se lahko v Kalifornijo preselil kaj kmalu. Na drugi strani iz Čikaga poročajo, da se Butler nagiba k podpisu nove superpogodbe z Biki.

Boston prepustil Philadelphii prvi izbor na naboru

Pred prihajajočim naborom sta se Philadelphia in Boston dogovorila za menjavo izborov. Boston je 76-ersom odstopil prvi izbor, v zameno pa je dobil tretji izbor in še enega v prvem krogu. Phialdelphia se je za to menjavo odločila, ker želi v svojih vrstah branilca Marklla Fultza. V Bostonu pravijo, da svojega želenega košarkarja izberejo tudi s tretjim izborom. Celticsi bi radi v prestopnem roku v svoje vrste pripeljali krilo Gorodona Haywarda iz Utaha, govori pa se tudi o krilnem centru Clippersov Blaku Griffinu.

V igri za menjavo tudi Jordan in Porzingis

Clippersi na drugi strani poizvedujejo, kaj bi lahko dobili za centra zvezdnika DeAndrea Jordana. Phoenix naj bi že zavrnil njihovo ponudbo za Tysona Chandlerja in četrti izbor na letošnjem naboru. Veliko zanimanja je sprožila tudi novica iz New Yorka, da naj bi bil na voljo za menjavo tudi Latvijec Kristaps Porzingis, vzhajajoča zvezda lige. Prav on naj bi bil edini nedotakljiv košarkar New Yorka, a je očitno Phil Jackson pripravljen poslušati ponudbe snubcev.

Bolj jasna bo slika po naboru, ki bo v noči na petek v New Yorku. Že tam je pričakovati vrsto kupčkanj in potez, ki bi ustvarile primerne pogoje za zveneče prestope.

