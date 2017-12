Ilirija s 17 trojkami za pet točk boljša od Petrola Olimpije

V soboto še tri tekme

29. december 2017 ob 20:55,

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Košarkarji Ilirije so na preloženi tekmi Lige Nova KBM v ljubljanskem derbiju v Stožicah zadali peti poraz Petrolu Olimpiji v tej sezoni, drugega zaporednega v DP-ju. Zmagali so s 86:81.

Za novince v prvoligaški druščini je bila to peta zmaga, prva po treh porazih, z njo so se izbranci Saše Dončića pomaknili proti sredini razpredelnice.



Najboljša strelca tekme sta bila Gregor Hrovat pri gostiteljih in Žan Mark Šiško pri gostih, oba sta zbrala po 19 točk.

Olimpija je prejšnji teden v državnem prvenstvu v domači dvorani izgubila proti Krki, v četrtek v Domžalah pa tudi prvo tekmo četrtfinala Pokala Spar (97:96). 24 ur pozneje je imela že novo srečanje. Nastopila je brez Domna Lorbka in Igorja Tratnika, ki nista imela pravice nastopa, saj nista bila člana kluba na začetku oktobra, ko je bil na sporedu preloženi prvi krog.

Gostitelji so bili pred 500 gledalci boljši le v prvi četrtini (31:21), v kateri so zadeli sedem od osmih metov za tri. Gostje so jih ujeli in prehiteli z delnim izidom 0:16 na začetku druge četrtine (31:37), sledilo pa je devet zaporednih točk Olimpije (40:37). Zmaji so po prvem polčasu vodili s 47:45.

Ilirija je v tretji četrtini znova prevzela pobudo in pred zadnjimi desetimi minutami vodila z 61:66. Luka Vončina je s trojko povišal na 61:69 in nato še na 66:75. Haris Čučovič je slabih pet minut in pol pred koncem izza črte zadel za 69:78, Olimpiji pa je nekaj upanja z enakim metom vzbudil Jan Špan, ki je znižal na 77:80. V zadnjih dveh minutah varovanci Gašperja Okorna bližje kot na tri točke niso prišli, Stipe Modrić in Vončina pa sta s črte prostih metov potrdila zmago Ilirije, ki je dobila skok z 42:31 in zadela 17 trojk iz 37 poskusov.

Preložene tekme 1. kroga:

PETROL OLIMPIJA - ILIRIJA

81:86 (31:21, 16:24, 14:21, 20:20)

500; Hrovat 19, Oliver 17, Badžim 16; Šiško 19, 7 skokov in 7 podaj, Vončina 14 in 9 skokov, Cvetkovič 12, Čučovič 10.

Sobota ob 19.00:

ZLATOROG - ŠENTJUR



ŠENČUR GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA - KRKA



ROGAŠKA - HELIOS SUNS



Odigrano prej:

SIXT PRIMORSKA - HOPSI POLZELA

71:64 (12:21, 25:25, 19:11, 15:7)

Ferme 18, King 13; Vasilić 13, Godler 12.

Lestvica:

SIXT PRIMORSKA 11 8 3 19 PETROL OLIMPIJA 11 6 5 17 ROGAŠKA 10 7 3 17 HOPSI POLZELA 11 5 6 16 ŠENČUR 10 6 4 16 ILIRIJA 11 5 6 16 HELIOS SUNS 10 5 5 15 KRKA 10 5 5 15 ŠENTJUR 10 3 7 13 ZLATOROG 10 2 8 12

