Izključitev Hrovata pokopala upe Olimpije, da preseneti Crveno zvezdo

Dva poraza in ena zmaga za ljubljansko ekipo

8. oktober 2017 ob 17:00,

zadnji poseg: 8. oktober 2017 ob 19:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so v 3. krogu Lige ABA v dvorani Tivoli izgubili z aktualnim prvakom tega tekmovanja, z beograjsko Crveno zvezdo (73:82).

Ljubljančani so doživeli drugi zaporedni poraz v Ligi ABA, pred približno 3000 gledalci v dvorani Tivoli so morali priznati premoč edinemu evroligašu v tem tekmovanju, Crveni zvezdi.

Varovanci trenerja Gašperja Okorna so si na tekmi proti favoritom iz Beograda želeli predvsem pokazati boljšo igro v obrambi. To jim je tudi uspelo v prvih desetih minutah, po tem, ko je igro moral zapustiti kapetan Gregor Hrovat, pa je sledil padec v igri zmajev.

Pri Beograjčanih sta blestela Ognjen Dobrić (17 točk) in Taylor Rochestie (16 točk), pri Petrolu Olimpiji je največ točk dosegel Talor Battle (17 točk), Roko Badžim jih je dodal 12.

Zvezda je povedla s 5:0, a nato je sledila prevlada zmajev. Njihova igra je bila odlična tako v obrambi kot v napadu, po prvi četrtini so imeli 11 točk naskoka (29:18). Razliko so še povišali po košu Radulovića (31:18). Za padec Olimpije je bila ključna druga minuta igre v 2. četrtini, ko so sodniki Gregorju Hrovatu v nekaj sekundah dodelili najprej nešportno osebno napako, nato pa še tehnično, kar po novih pravilih pomeni izključitev. To se je zgodilo pri vodstvu Olimpije z 31:18.

Ljubljančani so po tem dogodku izgubili kompas, kar so Beograjčani izkoristili, nižali so zaostanek, ob koncu prvega polčasa pa so prišli tudi do vodstva (43:44).

Beograjčani so na polovici tretje četrtine vodili za sedem točk (49:56), ob koncu tega dela igre pa so prišli do najvišje prednosti na tekmi (53:62). Slabi dve minuti do konca so Beograjčani vodili že za 11 točk (67:78), Ljubljančani niso uspeli zapretiti, na koncu so gostje zasluženo slavili z devetimi točkami prednosti (73:82).

Olimpija bo v naslednjem tednu zagotovo odigrala dve tekmi - v sredo uvodno v ligi prvakov v gosteh pri francoskem Strasbourgu, v nedeljo 4. krog Lige ABA pri Mega Memaxu, v primeru končanja sodniške stavke v slovenskem prvenstvu pa morda še eno.

LIGA ABA, 3. KROG

PETROL OLIMPIJA - CRVENA ZVEZDA

73:82 (29:18, 13:25, 16:21, 15:18)

3.000; Battle 17, Badžim 12, Oliver 11, Morgan 10, Hrovat 7, Kastrati 6, Špan 5, Bubnić 3, Radulović 2; Dobrić 17, Rochestie 16, Janković 13, Lessort 12, Bjelica 7, Dangubić 5, Radičević in Lazić po 4, Kešelj in Lazarević po 2.

Met za dve: 22/39; 28/51

Met za tri: 5/20; 5/23

Prosti meti: 14/15; 11/16

Skoki: 25; 36

Ob 19.00:

CEDEVITA - IGOKEA

Ob 21.00:

BUDUĆNOST - CIBONA



Ponedeljek ob 18.00:

MZT SKOPJE - ZADAR



Že odigrano:

MEGA BEMAX - MORNAR

91:70 (19:12, 22:20, 21:19, 29:19)



PARTIZAN - FMP ŽELEZNIK

87:84 (28:20, 17:23, 22:17, 20:24)

Lestvica: CRVENA ZVEZDA 3 3 0 +30 6 MEGA BEMAX 3 2 1 +18 5 CEDEVITA 2 2 0 +23 4 FMP 3 1 2 +18 4 PARTIZAN 3 1 2 -2 4 PETROL OLIMPIJA 3 1 2 -19 3 MORNAR 3 1 2 -30 4 CIBONA 2 1 1 +4 3 IGOKEA 2 1 1 +2 3 BUDUĆNOST 2 1 1 -2 3 MZT SKOPJE 2 1 1 -25 3 ZADAR 2 0 2 -18 2

D. S.