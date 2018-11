Evropski prvaki v košarki so že zapravili vse možnosti za preboj na SP na Kitajskem, zaradi česar gre v Ukrajino močno pomlajena izbrana vrsta, ki pa jo zdaj čakajo neobičajne razmere - vojno stanje v Zaporožju, ki je nenazadnje 200 km oddaljen od uporniškega Donecka. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Tokrat tudi brez Vidmarja, Rupnika in Zagorca Dodaj v

Kljub vojnemu stanju tekma Ukrajina - Slovenija ni ogrožena

27. november 2018 ob 10:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Iz Ukrajine prihajajo informacije, da so razmere mirne, v Zaporožju pa je povsem običajen dan," so sporočili iz KZS, kjer so potrdili, da bo ne glede na razglasitev vojnih razmer v Ukrajini četrtkova tekma odvila po predvidenem programu.

Iz pisarne Košarkarske zveze Slovenije so sporočili, da so v jutranjih urah prejeli uradno informacijo, da Fiba skrbno spremlja razmere v Ukrajini. V Zaporožje so iz Fiba Europe poslali tudi posebno delegacijo, ki bo še podrobneje preverila razmere. Košarkarska kvalifikacijska tekma med Ukrajino in Slovenijo za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2019 bo na sporedu v četrtek ob 18. uri po slovenskem času.

Po zajetju ladij in streljanju razglašeno vojno stanje

V vzhodnem delu Evrope je v teh dneh izjemno napeto, razlog za to pa je spor med Ukrajino in Rusijo. Rusija je v nedeljo v Kerški ožini blizu anektiranega polotoka Krim zajela dve ukrajinski vojaški ladji in vlačilca, ker da so vplule v rusko teritorialno morje. Pri tem so tudi streljali nanje in ranili najmanj tri ukrajinske vojake, zaradi nevarnega stopnjevanja napetosti med Moskvo in Kijevom pa se je na izredni seji sestal tudi Varnostni Svet ZN.

Ukrajinski predsednik Petro Porošenko je zavoljo tega uvedel stanje visoke pripravljenosti oboroženih sil ter vojno stanje. Dekret je v ponedeljek že potrdil parlament v Kijevu, vojno stanje pa začne veljati od srede dalje in bo v veljavi najmanj 30 dni.

Tudi tekma Evropske lige naprej po urniku

V okviru nogometne Evropske lige bo v četrtek v Poltavi gostoval Arsenal iz Londona, tudi ta dvoboj naj bi se zaenkrat odigral normalno po razporedu, so sporočili iz Uefe.

To. G.