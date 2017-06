Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Maja Erkić je bila na tekmi proti Hrvaški prva slovenska strelka. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Evansova na igrišču močna... Sorodne novice Shante Evans postala Slovenka Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Košarkarice slavile tudi na zadnji tekmi v Sloveniji

Še dve pripravljalni tekmi proti Črni gori

1. junij 2017 ob 21:55

Celje - MMC RTV SLO

Slovenske košarkarice so v Celju odigrale še zadnjo pripravljalno tekmo na domačih tleh pred nastopom na evropskem prvenstvu. S 77:50 so bilje boljše od Hrvatic.

Košarkarice so zmagale še na šesti pripravljalni tekmi za evropsko prvenstvo, ki bo od 16. do 25. junija na Češkem. Odločilna je bila tretja četrtina, v kateri so Slovenke dosegle kar 27 točk in prednost je do konca tretjega dela tekme narasla na 18 točk. "Dosegli smo zasluženo zmago. Čestitam igralkam za zmago, prav tako pa čestitam izjemnim navijačem, ki so nas tu v Celju pospremili na evropsko prvenstvo. Želim si, da bi jih bilo toliko tudi v Pragi," je po tekmi dejal selektor Damir Grgić.

"Tekma na začetku ni potekala ravno po naših pričakovanjih, saj vanjo nismo stopile dovolj močno in agresivno. Zaradi tega smo imele v prvem polčasu kar nekaj težav, drugi del tekme pa smo odigrale veliko boljše. Bile smo veliko bolj agresivne, zbrane, nasprotnicam smo vsilile svoj ritem igre in ravno to moramo poskušati doseči tudi na vsaki naslednji tekmi. Lepo je bilo videti tolikšno število gledalcev in to njihovo energijo bomo poskušale nesti s sabo v Prago," pa je dejala Tina Jakovina, ki je k zmagi prispevala 13 točk.

Ob Jakovini so se med strelke vpisale še kapetanka Maja Erkić, ki je dosegla 19 točk, Teja Oblak jih je dala 14, Shante Evans 12, Eva Lisec 7, Ana Ljubenovič in Živa Zdolšek po 4, Nika Barič 3 ter Tina Trebec 1. Slovenijo zdaj čakata še dve pripravljalni tekmi v Podgorici proti Črni gori, nato pa bo sledil odhod na evropsko prvenstvo na Češko, kjer se bo Slovenija v Pragi v skupini C pomerila s Francijo, Grčijo in Srbijo.

T. J.