Kralj je spet imel zadnjo besedo

Cavsi zadnjo četrtino dobili 43:25

14. november 2017 ob 08:07

New York - MMC RTV SLO

S trojko LeBrona Jamesa prek iztegnjene roke Kristapsa Porzingisa je Cleveland prišel do odločilne prednosti in zmage proti New Yorku (104:101), ki je sredi zadnje četrtine vodil za 23 točk.

V Madison Square Gardenu je po odhodu Carmela Anthonyja in predajo žezla Porzingisu zavel nov veter. To se pozna tudi na tribunah, saj je bilo ob gostovanju LeBrona Jamesa vzdušje naelektreno kot že dolgo ne. Besedni dvoboj Jamesa z Enesom Kanterjem in novincem Franko Ntilikino pred tekmo se je kmalu odrazil tudi na parketu.

Prav omenjena trojica je sodelovala v mini petelinjenju ob koncu prve četrtine, za kar sta bila Kanter in James nagrajena s tehničnima napakama. "Vseeno mi je, kako se imenuješ. Kralj, kraljica ali princeska, karkoli že si. Borili se bomo in nihče ne bo pometal z nami," je bil odločen Kanter, ki je priskočil v pomoč mlajšemu soigralcu, potem ko sta imela Ntilikina in James nepotrebno bližnje srečanje pri izvajanja avta.

James, ki je že pred tekmo Kanterju očital, da preveč govori, mu ni ostal dolžan. "Jaz sem kralj, moja žena je kraljica in moja hči princeska. Tako smo vsi pokriti," je povedal James, ki je dosegel 23 točk, 12 podaj in 9 skokov.

Knicksi so bili vroči vse do zadnje četrtine. Ob polčasu so vodii 51:38 in sredi tretje četrtine pobegnili na +23. Trener gostov Tyron Lue je na parket poslal rezerviste, ki so sprožili preobrat. Pred zadnjo četrtino so se Cavsi približali na -15, takrat pa je v ospredje stopil Kyle Korver. Ostrostrelec Konjenikov je v zadnji četrtini dosegel 19 od svojih 21 točk, Cleveland je nasul več trojk kot New York košev (8), ključno pa je 1:23 pred koncem za vodstvo s 100:97 zadel James. Vrnitve za New York več ni bilo. Cavsi so zadnjo četrtino dobili s 43:25.

Pri New Yorku je bil z 28 točkami najučinkovitejši Tim Hardaway jr. Porzingis je ob metu 7/21 vknjižil 20 točk, toliko jih je ob 16 skokih dosegel tudi Kanter.

WASHINGTON - SACRAMENTO 110:92

NEW YORK - CLEVELAND 101:104

MILWAUKEE - MEMPHIS 110:103

NEW ORLEANS - ATLANTA 106:105

PHOENIX - LA LAKERS 93:100

UTAH - MINNESOTA 98:109

PORTLAND - DENVER 99:82

GOLDEN STATE - ORLANDO 110:100

LA CLIPPERS - PHILADELPHIA 105:109



Tekme 14. novembra:

BROOKLYN - BOSTON

HOUSTON - TORONTO

DALLAS - SAN ANTONIO

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 14 12 2 85,7 DETROIT PISTONS 13 10 3 76,9 WASHINGTON WIZARDS 13 8 5 61,5 TORONTO RAPTORS 12 7 5 58,3 ORLANDO MAGIC 14 8 6 57,1 NEW YORK KNICKS 13 7 6 53,8 PHILADELPHIA 76ERS 13 7 6 53,8 MILWAUKEE BUCKS 13 7 6 53,8 -------------------------------------- CLEVELAND CAVALIERS 14 7 7 50,0 MIAMI HEAT 13 6 7 46,2 INDIANA PACERS 14 6 8 42,9 CHARLOTTE HORNETS 12 5 7 41,7 BROOKLYN NETS 13 5 8 38,5 CHICAGO BULLS 11 2 9 18,2 ATLANTA HAWKS 14 2 12 14,3 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 14 11 3 78,6 GOLDEN STATE WARRIORS 14 11 3 78,6 SAN ANTONIO SPURS 13 8 5 61,5 MINNESOTA TIMBERWOLVES 13 8 5 61,5 NEW ORLEANS PELICANS 14 8 6 57,1 DENVER NUGGETS 14 8 6 57,1 MEMPHIS GRIZZLIES 13 7 6 53,8 PORTLAND TRAILBLAZERS 13 7 6 53,8 -------------------------------------- OKLAHOMA CITY THUNDER 13 6 7 46,2 UTAH JAZZ 14 6 8 42,9 LOS ANGELES LAKERS 14 6 8 42,9 LOS ANGELES CLIPPERS 13 5 8 38,5 PHOENIX SUNS 15 5 10 33,3 SACRAMENTO KINGS 13 3 10 23,1 DALLAS MAVERICKS 14 2 12 14,3

R. K.