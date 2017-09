Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ob sporu so najkrajšo potegnili mladi košarkarji, ki so ostali brez tekem. Foto: EPA Dodaj v

KZS v sporu s sodniki, najkrajšo potegnili mladi košarkarji

Odpovedan že tretji krog tekmovanj v mlajših selekcijah

27. september 2017 ob 16:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potem ko je izvršni odbor Košarkarske zveze Slovenije na junijski seji sprejel sklep o višini sodniških stroškov, se je Društvo košarkarskih sodnikov Slovenije odločilo za bojkot, ki traja še danes.

Gre za spor med KZS-jem in Združenji slovenskih košarkarskih lig in klubov ter Društvom košarkarskih sodnikov Slovenije. Srž spora je 14 centov, za kolikor je IO KZS-ja znižal obračun kilometrine za košarkarske sodnike na dan tekme. Do nedavnega so sodniki prejemali po 32 centov na prevoženi kilometer, po junijski seji in sklepu o višini sodniških stroškov le še 18 centov na kilometer.

Položaj se je poslabšal še posebej za mlajše košarkarske sodnike, ki svoje delo opravljajo prek študentske napotnice, saj bi zaradi obdavčitve prejemali le 11 centov na prevoženi kilometer, s čimer bi si težko pokrili stroške potovanja.

KZS želi spor rešiti na konstruktiven način

Zaradi bojkota je morala KZS tako odpovedati že tretji krog tekmovanj v mlajših starostnih kategorijah, zaradi podaljševanja dogovarjanj in usklajevanj kaže, da se spor še nekaj časa ne bo rešil, najkrajšo pa bodo potegnili mladi, nadebudni košarkarji. Sprejeti sklep so v sporočilu za javnost v torek pojasnili v KZS-ju. "Takšen sklep je bil sprejet na podlagi enotnega predloga združenj vseh slovenskih klubov. Tak sklep je predstavljal izhodišče za nadaljnje pogovore med klubi in sodniki o sistemski rešitvi vprašanja višine sodniških stroškov. Žal je v nadaljevanju prišlo do nespoštovanja sklepa izvršnega odbora KZS in do zaostritve spora med klubi in sodniki," so zapisali na krovni slovenski košarkarski zvezi in poudarili, da si prizadevajo spor rešiti na konstruktiven način.

"Tako na neformalen način kot tudi s formalno razpravo na včerajšnji seji izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije, skuša KZS vzpodbuditi vse deležnike k spoštovanju sprejetega sklepa in takojšnjemu začetku sojenja ter takojšnjemu nadaljevanju pogovorov med klubi in sodniki," so še zapisali.

Na spletni strani Društva košarkarskih sodnikov Slovenije (DKSS) so že na začetku meseca zapisali, da so imeli do letos s KZS-jem vselej korekten odnos, na sprejeti sklep pa ne morejo pristati. Ob tem so poudarili, da zaplet obžalujejo in da si želijo soditi tekme ter zagotoviti nemoten potek prvenstva. "Toda v okolju, kjer komunikacijo in iskanje kompromisov zamenjajo grožnje, to v tem trenutku žal ni mogoče. Kot že rečeno pa smo vsak trenutek pripravljeni na pogovore in razrešitev nastalega konflikta," so zaključili sporočilo za javnost.

Koliko časa bo spor trajal, še ni znano. Jasno pa je, da je in bo zaradi tega prišlo do sprememb na koledarju in zamika v vseh tekmovanjih.

M. L.