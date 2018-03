Lakersi po skalpu Miamija glasno govorijo o končnici

Dragić dosegel 19 točk

2. marec 2018 ob 07:32

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji LA Lakersov so brez težav v gosteh premagali Miami s 131:113 in po četrti zaporedni zmagi vse glasneje govorijo o preboju v končnico.

Jezerniki so pobegnili v drugi četrtini, ki so jo dobili s 40:26. V prvem polčasu je blestel Julius Randle, ki je dal 21 od svojih 26 točk, v drugem pa je krmilo prevzel Isaiah Thomas, ki je z 29 točkami dosegel rekord sezone.

Thomas: Moramo priti na naslednjo stopnjo

Lakersi za končnico zaostajajo le za šest zmag. "Želim si, da soigralci razmišljajo le o zmagah. V naši ekipi je dovolj nadarjenosti za zmage, moramo razmišljati le o tem, kako priti na naslednjo raven in to je končnica," je odločen Thomas.

Pri gostiteljih zatajila obramba

Na drugi strani je rezervist Dwyane Wade dosegel 25 točk, Goran Dragić pa jih je dodal 19. Vsi člani Miamija so bili razočarani predvsem nad obrambo, trener Erik Spoelstra je tako ocenil: "Dobro vemo, da smo v obrambi precej boljši od današnje predstave." Nezadovoljen je bil tudi slovenski kapetan: "Ne smemo več dovoljevati, da prejmemo po 130 točk."

Philadelphia končna ugnala Cleveland

Po veliki menjavi se v Clevelandu še niso najbolj ujeli, saj so Cavaliersi na svojem parketu izgubili proti Philadelphii s 108:97. Sixersi so s tem prekinili niz kar 11 porazov, ki so jih utrpeli proti Clevelandu.

Liga NBA, tekme 1. marca:

MIAMI - LA LAKERS 113:131

Wade 25, Dragić 19 (8/19), 4 skoki in 7 podaj v 35 minutah; Thomas 29, Randle 25, Ingram 19, Caldwell Pope 18.



CLEVELAND - PHILADELPHIA 97:108

James 30, 9 skokov in 8 podaj, Nance 13; Redick 22, Simmons 19, Embiid 17.



PORTLAND - MINNESOTA 108:99

Lillard 35, McCollum 19; Towns 34 in 17 skokov, Wiggins 21.



SACRAMENTO - BROOKLYN * 116:111

Bogdanović 23, Fox 21; Carroll 22, Crable 20.

* - po podaljšku

Tekme 2. marca:

ORLANDO - DETROIT

PHILADELPHIA - CHARLOTTE

ATLANTA - GOLDEN STATE

WASHINGTON - TORONTO

CHICAGO - DALLAS

MEMPHIS - DENVER

MILWAUKEE - INDIANA

PHOENIX - OKLAHOMA CITY

UTAH - MINNESOTA

LA CLIPPERS - NEW YORK

Vzhod: TORONTO RAPTORS 60 43 17 71,7 BOSTON CELTICS 63 44 19 69,8 CLEVELAND CAVALIERS 61 36 25 59,0 WASHINGTON WIZARDS 62 36 26 58,1 INDIANA PACERS 61 34 27 55,7 PHILADELPHIA 76ERS 60 33 27 55,0 MILWAUKEE BUCKS 61 33 28 54,1 MIAMI HEAT 62 32 30 51,6 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 61 29 32 47,5 CHARLOTTE HORNETS 62 28 34 45,2 NEW YORK KNICKS 62 24 38 38,7 CHICAGO BULLS 61 20 41 32,8 BROOKLYN NETS 63 20 43 31,7 ATLANTA HAWKS 62 19 43 30,6 ORLANDO MAGIC 61 18 43 29,5 Zahod: HOUSTON ROCKETS 61 48 13 78,7 GOLDEN STATE WARRIORS 62 48 14 77,4 MINNESOTA TIMBERWOLVES 65 38 27 58,5 PORTLAND TRAIL BLAZERS 62 36 26 58,1 SAN ANTONIO SPURS 62 36 26 58,1 NEW ORLEANS PELICANS 61 35 26 57,4 OKLAHOMA CITY THUNDER 63 36 27 57,1 DENVER NUGGETS 61 33 28 54,1 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 60 32 28 53,3 UTAH JAZZ 61 31 30 50,8 LOS ANGELES LAKERS 61 27 34 44,3 DALLAS MAVERICKS 62 19 43 30,6 PHOENIX SUNS 63 19 44 30,2 MEMPHIS GRIZZLIES 60 18 42 30,0 SACRAMENTO KINGS 62 19 43 30,6

S. J.