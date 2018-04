Aldridge in Ginobili podaljšala upanje San Antonia

Veliki preobrat Bostona pokvaril Antetokounmpo

22. april 2018 ob 21:30,

zadnji poseg: 23. april 2018 ob 00:00

Milwaukee - MMC RTV SLO

Košarkarji Milwaukeeja so v napeti tekmi izenačili serijo 1. kroga končnice Lige NBA proti Bostonu na 2:2. Celticse so premagali s 104:102, odločil je Giannis Antetokounmpo. San Antonio je ugnal Golden State s 103:90 in znižal na 1:3 v zmagah.

Bostončani so srečanje sicer začeli bolje, po košu Marcusa Morrisa so povedli s +7 (5:12), nato pa so gostitelji strnili vrste v obrambi, tekmeca so prisilili v kopico napak, ki so jih izkoristili z obrestmi.

Še pred koncem prve četrtine so vodili za sedem točk (24:17), odlično igro v napadu so nadaljevali tudi v drugi polovici prvega polčasa, ki so jo dobili s 27:18, najvišjo prednost pa je z zadnjim košem druge četrtine s polrazdalje zagotovil Jabari Parker (+16; 51:35).

Boston nadoknadil 20 točk zaostanka

Toda Celticsi, ki med drugim igrajo brez poškodovanih Kyrieja Irvinga, Gordona Haywarda, Marcusa Smarta in Daniela Thiesa, se niso kar tako predali, svoje upe pa so položili v izjemnega Jaylena Browna, ki je bil za domačo obrambo nerešljiva uganka. Zadeval je od vsepovsod, hrabro je prodiral pod koš, na pomoč mu je priskočil še novinec Jayson Tatum. Čeprav je Boston zaostajal že za 20 točk (65:45), mu je uspelo v zadnji četrtini po polaganju Morrisa izid izenačiti na 77:77.

Antetokounmpo potegnil Buckse čez cilj

Gostitelji so se znašli v škripcih, a so se še pravočasno zbrali po zaporednih trojkah Thona Makerja in Erica Bledsoeja. Dobro minuto pred koncem je Boston vseeno prvič po prvi četrtini povedel, ko je s polrazdalje zadel Tatum (99:100). Sledil je napet zaključek, v katerem je odločilen koš po zgrešenem polaganju Malcolma Brogdona prispeval Giannis Antetokounmpo (104:102). Met za izenačenje je ob sireni zgrešil Morris. "To je bila res neverjetna zmaga! Kljub vrnitvi Bostona smo v ključnih trenutkih ostali zbrani in disciplinirani – in to je na koncu odločilo tekmo v našo korist," je takoj po obračunu povedal prvi strelec Milwaukeeja Antetokounmpo (27 točk). Pri Bostonu je bil najbolj razpoložen Brown (34 točk). Serija se bo nadaljevala v TD Gardnu v Bostonu.

Vzhodna konferenca, 1. krog:

MILWAUKEE (7) - BOSTON (2) 2:2

104:102 (24:17, 27:18, 24:32, 29:35)

Antetokounmpo (12/20 iz igre) 27, Middleton 23 (3/5 za tri), Parker 16; Brown 34 (5/8 za tri), Tatum 21, Horford in Morris po 13.

WASHINGTON (8) - TORONTO (1) 1:2



INDIANA (5) - CLEVELAND (4) 2:1

Torek:

PHILADELPHIA (3) - MIAMI (6) 3:1

Zahodna konferenca:

SAN ANTONIO (7) - GOLDEN STATE (2) 1:3

103:90 (30:22, 26:20, 21:29, 26:19)

Aldridge 22 (3/3 za tri) in 10 skokov, Ginobili 16 (3/5 za tri), Gay 14, Murray 12, Anderson 10; Durant 34 (12/28 iz igre, 4/13 za tri) in 13 skokov, Thompson 12, Livingston 10, Green 9, 18 skokov in 9 podaj.

Ponedeljek:

MINNESOTA (8) - HOUSTON (1) 1:2

UTAH (5) - OKLAHOMA CITY (4) 2:1



Že odigrano:

NEW ORLEANS (6) - Portland (3) 4:0

V krepkem tisku je stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

