Miami znova popustil v zadnji četrtini - Philadelphia vodi že s 3:1

21. april 2018 ob 20:30,

zadnji poseg: 21. april 2018 ob 23:15

Miami - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so se znašli v velikih težavah v uvodnem krogu končnice Lige NBA. Četrto tekmo proti Philadelphii so izgubili s 102:106 in zaostajajo že z 1:3 v zmagah. Goran Dragić je dosegel 20 točk.

Vročica je sredi tretje četrtine povedla s 76:64 in imela lepo priložnost za izenačenje na 2:2. V zadnjih 12 minutah (19:27) je Philadelphia ponovila četrtkovo predstavo in dosegla drugo zmago v American Airlines Areni.

Dragić je bil zelo zaslužen za vodstvo gostiteljev po treh četrtinah, v zadnji četrtini pa ni dosegel niti točke. Dwyane Wade se je razigral v zadnjih minutah, 12 od 25 točk je prispeval v zadnji četrtini, a preobrata sam ni zmogel.

Trojni dvojček novinca Simmonsa

Gostje so dobili skok kar s 57:43, sedem košarkarjev je končalo tekmo z dvomestnim številom točk. J. J. Redick je prispeval 24 točk, Ben Simmons pa je postal prvi novinec s trojnim dvojčkom na tekmi končnice po Magicu Johnsonu leta 1980 (17 točk, 13 skokov in 10 podaj).

Miami vodil ob polčasu

Sixersi so bolje začeli srečanje. Z delnim izidom 8:0 so si priigrali osem točk naskoka sredi prve četrtine po trojki Roberta Covingtona. Gostiteljem je do konca četrtine uspelo izenačiti, Dragić je dvakrat zapored polagal, Wayne Ellington pa je zadel trojko sedem sekund pred iztekom časa (26:26).

V drugi četrtini je Miami s hitro igro prevzel pobudo. Navijači so bili na nogah po ukradeni žogi in zabijanju Wada (54:46). Ob polčasu je Vročica vodila z 61:56, gostje niso imeli veliko razigranih košarkarjev, posebej Joelu Embiidu ni uspelo ponoviti izjemne predstave s četrtkove tekme.

Dragić blestel v tretji četrtini

Dragić se je razigral na začetku drugega polčasa. S trojko in dvema polaganjema je bil najzaslužnejši za delni izid 13:4 in Miami si je priigral najvišjo prednost na tekmi (74:62). Sixersi so se hitro pobrali, Ersan Ilyasova je nanizal zadnjih šest točk v tretji četrtini. Z metom izza črte sekundo pred koncem je napovedal napetih zadnjih 12 minut (83:79).

Veteran Wade ni zmogel preobrata

Miami skoraj štiri minute ni dosegel niti točke na začetku zadnje četrtine. Simmons je izenačil na 83:83, nato pa je Redick poskrbel za vodstvo gostov. Embiid ni bil pri metu, zato pa je kraljeval v raketi in podelil kar pet blokad. Tri minute pred koncem je zaustavil tudi poskus Dragića. V odločilnih trenutkih je odgovornost prevzel veteran Wade. S petimi zaporednimi točkami je ujel priključek minuto in 13 sekund pred koncem (99:100). Simmons je nato sijajno prodrl in z zabijanjem povišal prednost gostov. Po novem košu Wada je odgovoril Redick z leve strani (101:104). Wade je nato zgrešil en prosti met, Redick pa je zadel oba 16 sekund pred koncem. Spoelstra ni imel več minute odmora in gostitelji so bili v izgubljenem položaju.

Peta tekma je na sporedu v noči s torka na sredo v v Wells Fargo Centru v Philadelphii.

Vzhodna konferenca, 1. krog:

MIAMI (6) - PHILADELPHIA (3) 1:3

102:106 (26:26, 35:30, 22:23, 19:27)

Wade 25 (10/22 iz igre), Dragić 20 (9/19 iz igre, 1/3 za tri), tri podaje, en skok in štiri ukradene žoge v 37 minutah, J. Johnson 15, Whiteside 13 in 13 skokov, Richardson in Ellington po 10, Winslow 7, Adebayo 2; Redick 24 (8/18 iz igre, 2/7 za tri), Simmons 17, 13 skokov in 10 podaj, Embiid 14, 12 skokov in 5 blokad, Šarić 11, Covington, Ilyasova in Belinelli po 10, Johnson 8, McConnell 2.

Nedelja:

INDIANA (5) - CLEVELAND (4) 2:1



WASHINGTON (8) - TORONTO (1) 1:2



MILWAUKEE (7) - BOSTON (2) 1:2



Zahodna konferenca, 1. krog:

Danes:

NEW ORLEANS (6) - PORTLAND (3) 3:0

-:- (26:25, 32:31, -:-, -:-)

MINNESOTA (8) - HOUSTON (1) 0:2



UTAH (5) - OKLAHOMA CITY (4) 1:1



Nedelja:

SAN ANTONIO (7) - GOLDEN STATE (2) 0:3



Stanje v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

A. G.