Delnice Houstona vse bolj rastejo, Denverja pa padajo

Cleveland slavil drugič v sezoni

14. november 2018 ob 06:45

New York - MMC RTV SLO

Houston ostaja previsoka ovira za Denver, saj ga je premagal še osmič zapored, tokrat je bilo v Denverju 109:99.

Krivulje obeh ekip gresta v obratno smer, Denver je namreč po sijajnem začetku 9-1 zdaj izgubil še četrtič zapored. Na drugi strani je Houston po štartu 1-5 zdaj že blizu polovične uspešnosti (6-7).

Anthony spet ni igral

James Harden je kar 19 od svojih 22 točk dosegel v drugem polčasu, podelil je še 11 podaj. Največ točk je sicer dosegel Clint Capela (24). Carmelo Anthony (uradno zaradi bolezni) spet ni igral.

Capela zgrešil le štiri mete

"Prilagajamo se igri, soigralcem popolnoma zaupam. Danes so naši veliki igralci dobro stali pod obročem in izkoriščali podaje. Košarka zahteva potrpežljivost," je po tekmi razlagal Harden, ki je pridno podajal Capeli. Ta je nekajkrat z zabijanjem dosegel lahke koše in imel zategadelj zelo dober izkoristek za dve točki (11/15).



Cleveland je za komaj drugo zmago v sezoni presenetljivo gladko premagal Charlotte s 113:89. Jordan Clarkson je za zmagovalce dosegel 24 točk, Tristan Thompson je ujel kar 21 odbitih žog.

Durant zadel vseh 11 prostih metov

V edini preostali tekmi je Golden State brez večjih težav premagal Atlanto s 110:103. Kevin Durant je dosegel 29 točk, met iz igre ni bil ravno najboljši (9/23), zato pa je bil popoln pri prostih metih, kjer je zadel vseh 11 prostih metov. Pri Atlanti je razočaral novine Trae Young, ki je dosegel le štiri točke.

Tretjič letos Utah - Dallas

Še pogled na posodobljeno lestvico strelcev med novinci Ligi NBA. Na vrhu je Luka Dončić (19,6 točke), blizu sta mu Young (17,5) in Deandre Ayton (15,9). Dončić bo sicer v noči na četrtek z Dallasom gostil Utah. Ta tekmeca sta se v mladi sezoni že dvakrat srečala, Jazz je obakrat slavil.

Liga NBA, tekme 13. novembra:

CLEVELAND - CHARLOTTE 113:89

Clarkson 24, Nwaba 18, Sexton in Hood po 16, Smith 13, Thompson 11 in 21 skokov; Lamb 22, Batum 11.



DENVER - HOUSTON 99:109

Morris 19, Murray in Harris po 15, Jokić 14 in 12 skokov; Capela 24, Harden 22 in 11 podaj, Paul 21, Ennis 16.



GOLDEN STATE - ATLANTA 110:103

Durant 29, Thompson 24, Cook 18, Jerebko 14 in 13 skokov; Prince 22, Bazemore 18, Len 14, ... Young 4 (met iz igre: 2/12).

Tekme 14. novembra:

ORLANDO - PHILADELPHIA

WASHINGTON - CLEVELAND

BOSTON - CHICAGO

BROOKLYN - MIAMI

TORONTO - DETROIT

MILWAUKEE - MEMPHIS

MINNESOTA - NEW ORLEANS

OKLAHOMA - NEW YORK

DALLAS - UTAH

PHOENIX - SAN ANTONIO

LA LAKERS - PORTLAND

Vzhod: TORONTO RAPTORS 14 12 2 85,7 MILWAUKEE BUCKS 13 10 3 76,9 PHILADELPHIA 76ERS 15 9 6 60,0 INDIANA PACERS 14 8 6 57,1 BOSTON CELTICS 13 7 6 53,8 CHARLOTTE HORNETS 14 7 7 50,0 DETROIT PISTONS 12 6 6 50,0 BROOKLYN NETS 14 6 8 42,9 --------------------------------------- ORLANDO MAGIC 14 6 8 42,9 MIAMI HEAT 13 5 8 38,5 WASHINGTON WIZARDS 13 4 9 30,8 CHICAGO BULLS 14 4 10 28,6 NEW YORK KNICKS 14 4 10 28,6 ATLANTA HAWKS 14 3 11 21,4 CLEVELAND CAVALIERS 13 2 11 15,4 Zahod: GOLDEN STATE WARRIORS 15 12 3 80,0 PORTLAND TRAIL BLAZERS 13 10 3 76,9 DENVER NUGGETS 14 9 5 64,3 LOS ANGELES CLIPPERS 13 8 5 61,5 OKLAHOMA CITY THUNDER 13 8 5 61,5 SAN ANTONIO SPURS 12 7 5 58,3 MEMPHIS GRIZZLIES 12 7 5 58,3 SACRAMENTO KINGS 14 8 6 57,1 --------------------------------------- UTAH JAZZ 13 7 6 53,8 NEW ORLEANS PELICANS 13 7 6 53,8 LOS ANGELES LAKERS 13 7 6 53,8 HOUSTON ROCKETS 13 6 7 46,2 DALLAS MAVERICKS 13 5 8 38,5 MINNESOTA TIMBERWOLVES 14 5 9 35,7 PHOENIX SUNS 13 2 11 15,4

S. J.