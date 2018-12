Miami v zadnji četrtini strl Memphis

Dodaj v

15. december 2018 ob 07:41,

zadnji poseg: 15. december 2018 ob 07:56

Memphis, Sacramento - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija, za katere poškodovani Goran Dragić ni igral, so v noči na soboto s 100:97 dobili obračun Lige NBA v Memphisu.

Kelly Olynyk je bil najboljši strelec Miamija v Memphisu. Foto: EPA

Gostje s Floride so se na najboljši možen način pobrali po hudem porazu sredi tedna, ko jih je s kar 111:84 odpravil Utah. Tekma se je lomila na uvodu zadnje četrtine, ko je Miamiju uspel delni izid 11:0, s katerim je povedel s +6 (76:82).



Odločilne točke v zadnjih dvajsetih sekundah s štirimi zaporednimi zadetimi prostimi meti prispeval Kelly Olynyk, skupaj z Joshom Richardsonom najboljši strelec ekipe (18 točk). "Poraz proti Utahu je bil hud, zato je bilo pomembno, da smo se pobrali in danes slavili. Zmaga je za nas zelo velika," je po tekmi dejal Olynyk.



Goran Dragić je zaradi bolečin v kolenu izpustil drugo tekmo zapored. Miami bo v nedeljo končal serijo šestih gostovanj z obračunom v New Orleansu.

Warriorsi v treh minutah do zmage v Sacramentu

Po visokem porazu so se pobrali tudi prvaki Lige NBA. Golden State Warriorsi, ki so pred dvema dnevoma za kar 20 točk klonili pred Torontom, so tokrat s 130:125 slavili v Sacramentu. Razigran je bil trojček Curry-Durant-Thompson, ki je gostiteljem skupaj nasul kar 95 točk. Odločitev o zmagovalcu je padla šele v končnici tekme, natančneje dobre pol minute pred koncem rednega dela, ko je Klay Thompson zadel trojko za 125:126. Delo je nato s štirimi zaporednimi zadetimi prostimi meti dokončal Stephen Curry. Warriorsi so v prvih treh četrtinah nasprotniku nasuli kar 103 točke, nato doživeli strelski mrk v četrti četrtini, a se vseeno dovolj hitro pobrali in v zadnjih treh minutah Kingse nadigrali s kar 17:2.

Liga NBA, tekme 14. decembra:

MEMPHIS - MIAMI 97:100

Conley 22, Jackson in Temple po 15; Olynyk in Richardson po 18, T. Johnson 17.

Dragić ni igral zaradi poškodbe desnega kolena.

BOSTON - ATLANTA 129:108

Irving 24 (4/5 za tri), Tatum 22, Morris 20 (6/8 za tri); Huerter 19, Bazemore in Len po 13.

PHILADELPHIA - INDIANA 101:113

Embiid 40 (13/22 iz igre) in 21 skokov, Redick 22, Simmons 18; Young 26 in 10 skokov, Bogdanović 18, Oladipo, Joseph in Sabonis (16 skokov) po 14.



CHARLOTTE - NEW YORK * 124:126

Zeller (13 skokov) in Batum po 21, Williams 20, Walker in Lamb po 16; Mudiay 34 (14/21 iz igre; rekord kariere), Knox 20, Vonleh (11 skokov) in Kanter po 15.

* - po podaljšku

BROOKLYN - WASHINGTON 125:118

Dinwiddie 27, Harris 19; Beal 31 in 9 podaj, Wall 17 in 13 podaj.

CLEVELAND - MILWAUKEE 102:114

Clarkson 23, Hood 19; Antetokounmpo 44 (14/19 iz igre), 14 skokov in 8 podaj, Lopez 16, Bledsoe 16.

DENVER - OKLAHOMA CITY 109:98

Jokić 24 in 15 skokov, Murray 19, Hernangomez 16, Craig 15, Morris 14; George 32, Adams 26 in 14 skokov, Westbrook 13 (14 skokov) in Grant po 13, Schröder 11.

PORTLAND - TORONTO 128:122

Lillard 24, Collins 16, McCollum 14, Stauskas, Aminu in Curry po 13, Turner 12, Nurkić 11.; Leonard 28, Green 19 in 11 skokov, Ibaka 18.

SACRAMENTO - GOLDEN STATE 125:130

Hield 27, Fox 25, Cauley-Stein 22 in 11 skokov, Bjelica 18; Curry 35, Durant 33, Thompson 27.



Vzhodna konferenca:



TORONTO RAPTORS 31 23 8 74,2 MILWAUKEE BUCKS 28 19 9 67,9 INDIANA PACERS 29 19 10 65,5 BOSTON CELTICS 28 18 10 64,3 PHILADELPHIA 76ERS 30 19 11 63,3 CHARLOTTE HORNETS 28 14 14 50,0 DETROIT PISTONS 26 13 13 50,0 ORLANDO MAGIC 28 13 15 46,4 --------------------------------------- MIAMI HEAT 28 12 16 42,9 BROOKLYN NETS 30 12 18 40,0 WASHINGTON WIZARDS 29 11 18 37,9 NEW YORK KNICKS 30 9 21 30,0 CLEVELAND CAVALIERS 29 7 22 24,1 ATLANTA HAWKS 28 6 22 21,4 CHICAGO BULLS 29 6 23 20,7

Zahodna konferenca:



DENVER NUGGETS 28 19 9 67,9 GOLDEN STATE WARRIORS 30 20 10 66,7 OKLAHOMA CITY THUNDER 27 17 10 63,0 LOS ANGELES CLIPPERS 28 17 11 60,7 LOS ANGELES LAKERS 28 17 11 60,7 MEMPHIS GRIZZLIES 28 16 12 57,1 DALLAS MAVERICKS 27 15 12 55,6 PORTLAND TRAIL BLAZERS 29 16 13 55,2 --------------------------------------- SACRAMENTO KINGS 28 15 13 53,6 SAN ANTONIO SPURS 29 15 14 51,7 NEW ORLEANS PELICANS 30 15 15 50,0 UTAH JAZZ 29 14 15 48,3 HOUSTON ROCKETS 27 13 14 48,1 MINNESOTA TIMBERWOLVES 28 13 15 46,4 PHOENIX SUNS 29 5 24 17,2

Tekme 15. decembra:

ORLANDO - UTAH

CHARLOTTE - LA LAKERS

DETROIT - BOSTON

MEMPHIS - HOUSTON

SAN ANTONIO - CHICAGO

OKLAHOMA CITY - LA CLIPPERS

PHOENIX - MINNESOTA

