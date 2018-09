Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Saša Vujačić je v ZDA nazadnje igral za New York Knickse. Foto: Reuters Dodaj v

Se Vujačić vrača v NBA?

New Orleans poleti ostal brez Cousinsa in Ronda

11. september 2018 ob 18:14

New Orleans - MMC RTV SLO

Iz ZDA prihajajo informacije, da je košarkar Saša Vujačić na preizkušnji pri moštvu Lige NBA New Orleans Pelicans. V Ligi NBA je nazadnje igral v sezoni 2016/17, ko je bil član New York Knicksov.

34-letni Mariborčan je lansko sezoni preživel pri Torinu, s katerim je osvojil italijanski pokal. Poleti mu je potekla pogodba.

Da je v New Orleansu, je Vujačić v ponedeljek sam objavil na Twitterju, eden izmed tamkajšnjih novinarjev pa poroča, da je prišel na preizkušnjo.

Vujačić je v ZDA igral še za Los Angeles Lakerse, New Jersey in Los Angeles Clipperse. Z Lakersi je bil dvakrat prvak Lige NBA, leta 2009 in 2010.



New Orleans je lani zasedel šesto mesto v zahodni konferenci (48 zmag in 34 porazov) in se prvič po treh letih uvrstil v končnico. V 1. krogu je s 4:0 izločil Portland, nato pa ga je v konferenčnem polfinalu s 4:1 ustavil poznejši prvak Golden State. Poleti je klub ostal brez centra DeMarcusa Cousinsa in branilca Rajona Ronda, ki sta odšla v Golden State oziroma Lakerse.

All-Star center Cousins je v prejšnji sezoni odlično sodeloval z Anthonyjem Davisom, vendar ga je ustavila poškodba ahilove tetive. Pri New Orleansu mu niso hoteli ponuditi nove pogodbe, ki bi bila blizu maksimalne.

M. R.