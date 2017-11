Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Varovanci Gašperja Okorna so po nedeljski zmagi nad MZT-je v Ligi ABA nekoliko lažje zadihali. Foto: BoBo Dodaj v

Liga prvakov: AEK Atene - Petrol Olimpija

15. november 2017 ob 20:30

Atene - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpija v 6. krogu Lige prvakov gostujejo v kultni atenski dvorani Oaka pri AEK-u. Ljubljančani lovijo drugo zmago, prvo so tudi vknjižili na gostovanju, ko so v Madridu ugnali Estudiantes.

"Vsekakor je vzdušje boljše, saj smo zmagali zadnjo tekmo pred odhodom v Atene. V Ligi ABA smo bili pod pritiskom zmage, tokrat pa je ravno nasprotno. Mislim, da lahko odigramo sproščeno in pokažemo svojo kakovost. AEK je nasprotnik v rangu Estudiantesa, Strasbourga in Benetk. Mislim, da bi bilo prepotentno, da napovedujemo zmago v Atenah, po drugi strani pa zagotovo ne bomo šli v Grčijo z belo zastavo. V Španiji in Turčiji smo pokazali, da lahko zmagujemo tudi v gosteh. Časa za pripravo in regeneracijo imamo tokrat dovolj, zato verjamem, da bomo dobro pripravljeni na obračun. Veliko bo odvisno tudi od dnevne pripravljenosti, ampak verjamem, da lahko presenetimo favorizirano ekipo AEK-a," je pred tekmo povedal ljubljanski trener Gašper Okorn.

Zmaji so se z AEK-om nazadnje srečali pred dobrimi 11 leti v Evroligi, ko so v Atenah slavili s 77:68. V najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju so z rumeno-črnimi odigrali v zadnjih 16 letih odigrali osem tekem. Medsebojni izid je 4:4, Ljubljančani pa so dobili zadnje tri obračune.

6. krog, danes ob 20.30:

AEK ATENE - PETROL OLIMPIJA

-:- (-:-, -:-, -:-, -:-)

ROSA RADOM - STRASBOURG 63:74

BANVIT - ESTUDIANTES 82:80

Vidmar 15 za Banvit.



REYER VENEZIA - BAYREUTH 70:67

Lestvica:

REYER VENEZIA 6 5 1 +39 11 STRASBOURG 6 4 2 +17 10 BANVIT 6 4 2 +13 10 ESTUDIANTES 6 3 3 +13 9 BAYREUTH 6 3 3 +12 9 AEK ATENE 5 2 3 -8 7 ROSA RADOM 6 1 5 -51 7 PETROL OLIMPIJA 5 1 4 -35 6

Tilen Jamnik