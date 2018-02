Miami ob vrnitvi Wada vendarle zmagal

10. februar 2018

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so pred svojimi gledalci premagali Milwaukee z 91:85 in s tem prekinili niz petih porazov.

Gledalci so že po nekaj minutah glasno skandirali "We want Wade" (želimo Wada). Dwyane Wade, ki je le nekaj ur prej prispel iz Clevelanda, je kmalu vstopil v igro. Dosegel je le tri točke, a je z navzočnostjo dvignil soigralce.

Pri Vročici je bil najbolj razpoložen Tyler Johnson, ki je zbral 19 točk. Goran Dragić ni imel najboljšega dne, saj je ob zelo slabem metu iz igre (1/11) tekmo končal s šestimi točkami. Pri Milwaukeeju je 23 točk zbral Giannis Antetokounmpo.

Wade: Verjamem v to ekipo

Dragić je po tekmi Wada opisal kot nekoga, ki ima avro. Ko so novinarji po tekmi vprašali Wada o tem, se je trikratni prvak Lige NBA najprej zasmejal: "Hotel je reči, da sem star." Nato je malo resneje nadaljeval: "Sem samozavesten. Če imaš ekipo, v katero verjameš, je vse lažje. Sam verjamem v to ekipo in vem, kaj prinašam kot eden izmed vodij ekipe."

Prerojeni Cleveland

Cleveland, ki je zadnje ure prestopnega roka povsem premešal svojo ekipo, tokrat še ni mogel računati na štiri novince. Kljub kratki klopi pa so Cavaliersi igrali dobro in v gosteh premagali Atlanto s 123:107. Kyle Korver je dosegel 30 točk, vroč je bil predvsem v tretji četrtini, ko je zadel štiri zaporedne trojke. Vsestransko igro je prikazal LeBron James, ki je dosegel trojnega dvojčka (22 točk, 12 podaj in 17 podaj). "Po dolgem času smo igrali kot ekipa. Komunikacija je bila res dobra, žoga je krožila, vsi smo bili v ritmu," je bil zadovoljen Kralj.

50 točk Lillarda

Strelski presežek večera je uspel Damianu Lillardu, ki je ob zmagi Portlanda nad Sacramentom (118:110) dosegel kar 50 točk. Za tri točke je metal 8/13.

Liga NBA, tekme 9. februarja:

MIAMI - MILWAUKEE 91:85

T. Johnson 19, Richardson 16, Whiteside 12 in 16 skokov, Dragić 6 (met: 1/11), 2 skoka in 3 podaje v 27 minutah, Wade 3; Antetokounmpo 23 in 11 skokov, Bledsoe 19, Middleton 14.

DETROIT - LA CLIPPERS 95:108

Griffin in Bullock po 19; Williams 26.

PHILADELPHIA - NEW ORLEANS 100:82

Embiid (16 skokov) in Šarić po 24; Clark 15.

ATLANTA - CLEVELAND 107:123

Schroder 25; Korver 30, Green 24, James 22, 12 skokov in 18 podaj.

BOSTON - INDIANA 91:97

Irving 21, Brown 16; Oladipo 35, Turner 19.

HOUSTON - DENVER 130:104

Harden 28 in 11 podaj, Capela 23 in 25 skokov; Lyles 24.



UTAH - CHARLOTTE 106:94

Mitchell 25, Ingles 23, Gobert 20 in 11 skokov; Walker 19, Kaminsky 14.



CHICAGO - MINNESOTA 114:113

LaVine 35, Lopez 19; Butler 38, Wiggins 18.



SACRAMENTO - PORTLAND 100:118

Cauley Stein 19, Randolph 17; Lillard 50 (iz igre: 16/26), Harkless 15.

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 54 38 16 70,4 BOSTON CELTICS 57 40 17 70,2 CLEVELAND CAVALIERS 54 32 22 59,3 WASHINGTON WIZARDS 55 31 24 56,4 MILWAUKEE BUCKS 54 30 24 55,6 INDIANA PACERS 56 31 25 55,4 MIAMI HEAT 56 30 26 53,6 PHILADELPHIA 76ERS 52 27 25 51,9 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 54 27 27 50,0 CHARLOTTE HORNETS 55 23 32 41,8 NEW YORK KNICKS 56 23 33 41,1 CHICAGO BULLS 54 19 35 35,2 BROOKLYN NETS 56 19 37 33,9 ORLANDO MAGIC 54 18 36 33,3 ATLANTA HAWKS 56 17 39 30,4 ZAHODNA KONFERENCA GOLDEN STATE WARRIORS 55 42 13 76,4 HOUSTON ROCKETS 54 41 13 75,9 SAN ANTONIO SPURS 56 35 21 62,5 MINNESOTA TIMBERWOLVES 58 34 24 58,6 PORTLAND TRAIL BLAZERS 56 31 25 55,4 OKLAHOMA CITY THUNDER 56 31 25 55,4 LOS ANGELES CLIPPERS 53 28 25 52,8 DENVER NUGGETS 55 29 26 52,7 --------------------------------------- NEW ORLEANS PELICANS 54 28 26 51,9 UTAH JAZZ 55 27 28 49,1 LOS ANGELES LAKERS 54 23 31 42,6 MEMPHIS GRIZZLIES 54 18 36 33,3 PHOENIX SUNS 56 18 38 32,1 SACRAMENTO KINGS 54 17 37 31,5 DALLAS MAVERICKS 55 17 38 30,9

