Miami zapravil 16 točk prednosti in klonil v Brooklynu

Toronto boljši od San Antonia

20. januar 2018 ob 08:31,

zadnji poseg: 20. januar 2018 ob 09:08

Brooklyn - MMC RTV SLO, STA

Košarkarji Miamija so v noči na soboto v Ligi NBA izgubili v gosteh proti Brooklynu s 101:95. Goran Dragić je bil drugi strelec Miamija s 17 točkami v 31 minutah igre.

Tekmo v Brooklynu je imel Miami dolgo v svojih rokah, v tretji četrtini je vodil celo s 64:48, a nato za zadnjih 12 minut zadržal le dve točki prednosti (69:67). Gostitelji so v zadnji minuti povedli s 97:91 in se veselili zmage.

"Naša obramba ni bila dobra. Prvo četrtino so igrali z visokim centrom in smo to lažje branili, drugi polčas pa niso imeli klasičnega centra, ampak centre, ki lahko mečejo za tri, in s tem smo imeli težave," je dejal Dragić. "Nekako nam ne ustrezajo. Brooklyn je dobra ekipa. Mogoče njihovi rezultati tega ne kažejo, ampak z njimi imamo vedno težave."

Najboljši strelec srečanja je bil DeMarre Carroll, ki je s 26 točkami izenačil svoj rekord kariere (dobre štiri minute pred koncem je zadel pomembno trojko za vodstvo z 89:86), pri Miamiju jih je Hassan Whiteside prispeval 22.

V noči na nedeljo bo Miami gostoval v Charlottu.

Raptorsi po več kot dveh letih premagali Spurse

Toronto je bil s 86:83 boljši od San Antonia. Kyle Lowry je odigral najboljšo tekmo po vrnitvi po poškodbi in dosegel 24 točk, v zadnji četrtini devet. Raptorsi so dobri dve minuti in pol pred koncem povedli z 80:71, Spursi so se s trojko Bryna Forbesa šest sekund pred zadnjo sireno približali le na tri točke, več pa jim ni uspelo, čeprav je DeMar DeRozan zgrešil oba prosta meta in so imeli gostje zadnji napad.

Toronto je Teksašane premagal prvič po 9. decembru 2015. Z izkupičkom 17:3 je drugo najboljše domače moštvo v ligi, takoj za San Antoniom (19:2).



Tekme 19. januarja:

TORONTO - SAN ANTONIO 86:83

Lowry 24; Aldridge 17 in 14 skokov.

BROOKLYN - MIAMI 101:95

Carroll 26, Dinwiddie 15; Whiteside 22 in 13 skokov, Dragić 17 (iz igre 6/16), 4 skoki in 4 podaje v 31 minutah.

DETROIT - WASHINGTON 112:122

Harris 17; Beal 26.



MEMPHIS - SACRAMENTO 106:88

Brooks 22; Fox 16.

DENVER - PHOENIX 100:108

Murray 30; Booker 30.

UTAH - NEW YORK 115:117

Gobert 23 in 14 skokov; Hardaway 31.

LA LAKERS - INDIANA 99:86

Clarkson 33; Oladipo 25.

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 46 34 12 73,9 TORONTO RAPTORS 44 31 13 70,5 CLEVELAND CAVALIERS 44 27 17 61,4 MIAMI HEAT 45 26 19 57,8 WASHINGTON WIZARDS 46 26 20 56,5 MILWAUKEE BUCKS 44 23 21 52,3 INDIANA PACERS 46 24 22 52,2 PHILADELPHIA 76ERS 41 21 20 51,2 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 44 22 22 50,0 NEW YORK KNICKS 46 21 25 45,7 CHARLOTTE HORNETS 43 18 25 41,9 CHICAGO BULLS 45 17 28 37,8 BROOKLYN NETS 46 17 29 37,0 ATLANTA HAWKS 44 13 31 29,5 ORLANDO MAGIC 45 13 32 28,9

ZAHODNA KONFERENCA GOLDEN STATE WARRIORS 46 37 9 80,4 HOUSTON ROCKETS 43 31 12 72,1 SAN ANTONIO SPURS 47 30 17 63,8 MINNESOTA TIMBERWOLVES 47 29 18 61,7 OKLAHOMA CITY THUNDER 45 25 20 55,6 PORTLAND TRAIL BLAZERS 45 24 21 53,3 NEW ORLEANS PELICANS 44 23 21 52,3 LOS ANGELES CLIPPERS 44 23 21 52,3 --------------------------------------- DENVER NUGGETS 46 23 23 50,0 UTAH JAZZ 45 18 27 40,0 PHOENIX SUNS 46 17 29 37,0 MEMPHIS GRIZZLIES 44 16 28 36,4 LOS ANGELES LAKERS 45 16 29 35,6 DALLAS MAVERICKS 45 15 30 33,3 SACRAMENTO KINGS 45 13 32 28,9

M. R.