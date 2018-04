Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 19 glasov Ocenite to novico! Dwyane Wade je že do odmora nasul Sixersom kar 21 točk. Foto: Reuters Goran Dragić si je hitro nabral dve osebni napaki, vendar se je nato uspešno vrnil na parket in prikazal precej boljšo igro kot na sobotni tekmi. Foto: Reuters 36-letni Wade je bil MVP finala Lige NBA junija 2006, ko je Miami premagal Dallas v finalu s 4:2 v zmagah. Prstan je osvojil tudi leta 2012 in 2013, ko je Vročico vodil LeBron James. V Chicagu in Clevelandu se ni znašel, zato se je vrnil v Miami, kjer se počuti odlično. Foto: Reuters Sorodne novice Indiana nadigrala Cleveland na uvodu v končnico Razigrana Philadelphia v drugem polčasu zmlela Miami Dodaj v

Veteran Wade z izjemno predstavo končal serijo zmag Sixersov

Golden State gosti San Antonio

17. april 2018 ob 02:00,

zadnji poseg: 17. april 2018 ob 04:54

Philadelphia - MMC RTV SLO

Dwyane Wade je spomnil na najboljše čase. Na drugi tekmi uvodnega kroga končnice Lige NBA je Philadelphii nasul kar 28 točk. Miami je zmagal s 113:103 in izenačil na 1:1 v zmagah.



To je bil prvi poraz Sixersov po 13. marcu, niz 17 zaporednih zmag je končan. Gostje iz Floride, ki so bili na prvi tekmi nemočni, so drugo četrtino dobili kar s 34:13, vodstva pa nato niso več izpustili iz rok. Goran Dragić je prispeval 20 točk, štiri skoke in tri podaje v 25 minutah.

Ilyasova in Belinelli blestela v prvi četrtini

MVP lanskega evropskega prvenstva je odlično začel srečanje, že po štirih minutah je nanizal šest točk, nato pa je naredil drugo osebno napako in moral je na klop. Gostitelji so z delnim izidom 12:4 prevzeli pobudo, razigrala sta se Ersan Ilyasova in Marco Belinelli. Po prvi četrtini so Sixersi vodili z 29:22.

Wade zrežiral velik preobrat

V drugi četrtini je Philadelphia v uvodnih sedmih minutah dosegla le dve točki. Wade je nanizal devet točk in prebudil tudi soigralce, ki so prikazali najboljšo igro v letošnji končnici. Dragić je s trojko povišal prednost Vročice tri minute pred odmorom (39:47). Zadnje štiri točke v prvem polčasu je dosegel Wade, ki je že do odmora prispeval 21 točk, Miami pa je imel lepo prednost (42:56).

Dario Šarić je zadel izza črte na začetku tretje četrtine in Sixersi so ujeli priključek (51:58). Josh Richardson je takoj odgovoril in gostje so imeli vseskozi prednost okoli desetih točk. Navijači v Wells Fargo Centru so skušali prebuditi svoje ljubljence, ki pa tokrat niso imeli strelskega večera (7/36 za tri).

Sixersi so se nevarno približali

Na začetku zadnje zadnje četrtine je Wayne Ellington zadel trojko, James Johnson pa je z zabijanjem povišal prednost na 16 točk (75:91). Šarić je bil še najbolj razpoložen pri Sixersih, sredi zadnje četrtine je znižal na 92:96, po košu Ilyasove pa je bilo le še 96:98. Philadelphia je imela napad za izenačenje, vendar je Wade ukradel žogo Šariću in z zabijanjem povišal prednost Miamija. Dve minuti in pol pred koncem je bil natančen tudi Dragić (96:104) in usoda gostiteljev je bila zapečatena.

"Znova sem ga videl v tistih trenutkih. To je pravi Dwyane Wade. Ima ogromno izkušenj s tekem v končnici in tudi tri naslove," je bil navdušen trener Erik Spolestra, ki je pred začetkom serije želel eno zmago na gostovanju in želja se mu je uresničila.

Brown komaj čaka na vrnitev Embiida

Tokrat so Sixersi zelo pogrešali poškodovanega centra Joela Embiida, ki bo zelo verjetno zaigral na eni izmed naslednjih tekem na Floridi. "Vsi komaj čakamo, da se bo vrnil. On naredi razliko. Naša ekipa je dobi popolnoma novo dimenzijo z njim v začetni peterki," je prepričan trener Brett Brown.

Take košarkarske evforije ni bilo v mestu vse od junija 2001, ko je legendarni Allen Iverson popeljal Sixerse v finale, kjer pa so nato s 4:1 v zmagah naslov osvojili LA Lakersi. Od leta 1983 v Philadelphii čakajo na naslov, takrat sta blestela Julius Erving in Moses Malone.

Serija se seli na Florido, kjer bo tretja tekma v noči s četrtka na petek, četrta tekma pa v soboto.

Vzhodna konferenca, 1. krog:

PHILADELPHIA (3) - MIAMI (6) 1:1

103:113 (29:22, 13:34, 33:30, 28:27)

Simmons 24, 8 skokov in 8 podaj, Šarić 23, Belinelli 16, Ilyasova 14 in 11 skokov, Redick 11, Covington 7, A. Johnson 6, McConnell 2; Wade 28 (11/17 iz igre), 7 skokov in 3 podaje, Dragić 20 (8/14 iz igre, 1/3 za tri), 4 skoki in 3 podaje v 25 minutah, J. Johnson 18, Richardson 14, Olynyk in Ellington 11, T. Johnson 5, Whiteside 4, Winslow 2.

Torek:

TORONTO (1) - WASHINGTON (8) 1:0



BOSTON (2) - MILWAUKEE (7) 1:0



Sreda:

CLEVELAND (4) - INDIANA (5) 0:1

Zahodna konferenca, 1. krog:

GOLDEN STATE (2) - SAN ANTONIO (7) 1:0



Torek:

PORTLAND (3) - NEW ORLEANS (6) 0:1



Sreda:

HOUSTON (1) - MINNESOTA (8) 1:0



OKLAHOMA CITY (4) - UTAH (5) 1:0



Stanje v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

A. G.