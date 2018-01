Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! LeBron James ni imel svojega večera v Target Centru. Foto: Reuters Vseeno mi je za te preklete indekse. S slabim indeksom sem že zmagoval, zato je to povsem nepomembno. Res mi je vseeno. LeBron James Isaiah Thomas, od katerega si Cleveland veliko obeta, je bil izključen, potem ko je udaril Andrewa Wigginsa. Foto: Reuters LaMarcus Aldridge in Davis Bertans sta bila najbolj razpoložena igralca San Antonia ob zmagi nad Sacramentom. Foto: Reuters Chris Paul v eni izmed akcij proti Chicago Bullsom. Foto: Reuters Dodaj v

Najslabši indeks Jamesa ob visokem porazu Clevelanda

Curry in Green popeljala Golden State do nove zmage

9. januar 2018 ob 07:54

Minneapolis - MMC RTV SLO

Košarkarji Clevelanda, lanski finalisti Lige NBA, so v noči s ponedeljka na torek v Minneapolisu utrpeli visok poraz. Minnesota je bila boljša s 127:99.

Že na uvodu tekme je bilo jasno, da Cavaliersi ne bodo imeli svojega večera. Iz igre so metali izjemno slabo, hitro so padli v zaostanek 16 točk (20:4), met za tri točke jim enostavno ni stekel (1/10).

Zaostanek se je iz minute v minuto večal, sredi tretje četrtine je po zabijanju Andrewa Wigginsa, prvega strelca tekme, ki je dosegel 25 točk, narasel že na 41 točk (96:55), kar je bil največji zaostanek Clevelanda v letošnji sezoni.

James z najslabšim indeksom v karieri

"Dobro so nas nadigrali. Ob koncu prve četrtine smo se jim približali na 14 točk, a kaj več nam do konca ni uspelo," je dejal prvi zvezdnik Clevelanda LeBron James, ki je tokrat zbral zgolj 10 točk (met iz igre 4/8, za tri 1/3), imel pa je tudi najslabši statistični indeks (-39) v karieri. "Vseeno mi je za te preklete indekse. S slabim indeksom sem že zmagoval, zato je to povsem nepomembno. Res mi je vseeno," je po tekmi dejal James, ki ga odkrito skrbi trenutna forma njegova ekipe, saj je na zadnjih devetih tekmah zmagala le trikrat.

"V tem trenutku ne igramo dobro. Vemo, kdo smo in kaj želimo. A tudi ko veš, kaj želiš, še vedno delaš napake. Vse bo v redu," je sklenil štirikratni MVP Lige NBA.

Liga NBA, tekme 8. januarja:

INDIANA - MILWAUKEE 109:96

Sabonis 17 (10 skokov), Turner n Oladipo po 15; Middleton 19.



BROOKLYN - TORONTO * 113:114

Dinwiddie 31; DeRozan 35, Valančiunas 21 (13 skokov).



CHICAGO - HOUSTON 107:116

Portis 22; Gordon in Paul po 24.



MINNESOTA - CLEVELAND 127:99

Wiggins 25, Butler 21; Green 22.



NEW ORLEANS - DETROIT 112:109

Davis 30 (10 skokov), Moore 23; Harris 25.

SACRAMENTO - SAN ANTONIO 100:107

Cauley-Stein 22; Aldridge 31 (12 skokov), Bertans 28.



GOLDEN STATE - DENVER 124:114

Curry 32, Green 23 (10 podaj); Harris in Jokić (12 skokov, 11 podaj) po 22.



LA CLIPPERS - ATLANTA 108:107

Williams 34, Jordan 25 (18 skokov); Prince 20.

* - po podaljšku

Vzhodna konferenca:

BOSTON CELTICS 43 33 10 76,7 TORONTO RAPTORS 38 28 10 73,7 CLEVELAND CAVALIERS 40 26 14 65,0 WASHINGTON WIZARDS 40 23 17 57,5 MIAMI HEAT 39 22 17 56,4 MILWAUKEE BUCKS 39 21 18 53,8 DETROIT PISTONS 39 21 18 53,8 INDIANA PACERS 40 21 19 52,5 --------------------------------------- PHILADELPHIA 76ERS 38 19 19 50,0 NEW YORK KNICKS 40 19 21 47,5 CHARLOTTE HORNETS 38 15 23 39,5 BROOKLYN NETS 40 15 25 37,5 CHICAGO BULLS 41 14 27 34,1 ORLANDO MAGIC 40 12 28 30,0 ATLANTA HAWKS 40 10 30 25,0

Zahodna konferenca:

GOLDEN STATE WARRIORS 41 33 8 80,5 HOUSTON ROCKETS 39 28 11 71,8 SAN ANTONIO SPURS 42 28 14 66,7 MINNESOTA TIMBERWOLVES 42 26 16 61,9 OKLAHOMA CITY THUNDER 40 22 18 55,0 DENVER NUGGETS 40 21 19 52,5 PORTLAND TRAIL BLAZERS 39 21 18 53,8 NEW ORLEANS PELICANS 39 20 19 51,3 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 39 18 21 46,2 UTAH JAZZ 40 16 24 40,0 PHOENIX SUNS 42 16 26 38,1 SACRAMENTO KINGS 39 13 26 33,3 DALLAS MAVERICKS 41 13 28 31,7 MEMPHIS GRIZZLIES 39 12 27 30,8 LOS ANGELES LAKERS 39 12 27 30,8

Tekme 9. januarja:

TORONTO - MIAMI

OKLAHOMA CITY - PORTLAND

DALLAS - ORLANDO

LA LAKERS - SACRAMENTO

Mitja Lisjak