Miami znova popustil v zadnji četrtini - Philadelphia vodi že s 3:1

Košarkarji Miamija so se znašli v velikih težavah v uvodnem krogu končnice Lige NBA. Četrto tekmo uvodnega kroga končnice proti Philadelphii so izgubili s 102:106 in zaostajajo že z 1:3 v zmagah. Goran Dragić je dosegel 20 točk.

Vročica je sredi tretje četrtine povedla s 76:64 in imela lepo priložnost za izenačenje na 2:2. V zadnjih 12 minutah je Philadelphia ponovila četrtkovo predstavo in prišla do druge zmage v American Airlines Areni.

Sixersi so bolje začeli srečanje. Z delnim izidom 8:0 so si priigrali osem točk naskoka sredi prve četrtine po trojki Roberta Covingtona. Gostitelji so do konca četrtine uspeli izenačiti, Dragić je dvakrat zapored polagal, Wayne Ellington pa je zadel trojko sedem sekund pred iztekom časa (26:26).

V drugi četrtini je Miami s hitro igro prevzel pobudo. Navijači so bili na nogah po ukradeni žogi in zabijanju Wada (54:46). Ob polčasu je Vročica vodila z 61:56, gostje niso imeli veliko razigranih košarkarjev, posebej Embiid ni uspel ponoviti predstave s četrtkove tekme.

Vzhodna konferenca, 1. krog:

MIAMI (6) - PHILADELPHIA (3) 1:3

102:106 (26:26, 35:30, 22:23, 19:27)

Wade 25, Dragić 20 (9/19 iz igre, 1/3 za tri), tri podaje, en skok in štiri ukradene žoge v 37 minutah, J. Johnson 15, Whiteside 13 in 13 skokov, Richardson in Ellington po 10; Redick 24, Simmons 17, 13 skokov in 10 podaj, Embiid 14 in 12 skokov, Šarić 11, Covington, Ilyasova in Belinelli po 10.

Nedelja:

INDIANA (5) - CLEVELAND (4) 2:1



WASHINGTON (8) - TORONTO (1) 1:2



MILWAUKEE (7) - BOSTON (2) 1:2



Zahodna konferenca, 1. krog:

Danes:

NEW ORLEANS (6) - PORTLAND (3) 3:0



MINNESOTA (8) - HOUSTON (1) 0:2



UTAH (5) - OKLAHOMA CITY (4) 1:1



Nedelja:

SAN ANTONIO (7) - GOLDEN STATE (2) 0:3



Stanje v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

