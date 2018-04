NBA: Končnica, četrta tekma: Miami - Philadelphia

Pelikani lahko na domačem parketu izločijo Portland

21. april 2018 ob 20:30,

zadnji poseg: 21. april 2018 ob 21:02

Miami

Košarkarji Miamija so se znašli v težavah v uvodnem krogu končnice Lige NBA proti Philadelphii. Na četrti tekmi v American Airlines Areni Vročica lovi izenačenje na 2:2.

V četrtek je blestel Goran Dragić, ki je prispeval 23 točk, v odločilnih minutah pa je sedel na klopi. Trener Erik Spoelstra ga je prepozno vrnil v igro in Miami je bil v zadnji četrtini nemočen (108:128). Tyler Johnson, Dwyane Wade in Wayne Ellington so skupaj dosegli le 21 točk in gostitelji računajo, da se bo to na četrti tekmi spremenilo.

Sixersi so z Joelom Embiidom veliko boljša ekipa. Odlični center je prispeval 23 točk (3/4 za tri) in sedem skokov na tretji tekmi.

Vzhodna konferenca, 1. krog:



Danes ob 20.30:

MIAMI (6) - PHILADELPHIA (3) 1:2

-:- (26:26, -:-, -:-, -:-)



Nedelja:

INDIANA (5) - CLEVELAND (4) 2:1



WASHINGTON (8) - TORONTO (1) 1:2



MILWAUKEE (7) - BOSTON (2) 1:2



Zahodna konferenca, 1. krog:

Danes:

NEW ORLEANS (6) - PORTLAND (3) 3:0



MINNESOTA (8) - HOUSTON (1) 0:2



UTAH (5) - OKLAHOMA CITY (4) 1:1



Nedelja:

SAN ANTONIO (7) - GOLDEN STATE (2) 0:3



Stanje v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

