Novaković: Če bi koga pustil samega, bi znova Jankovića

Janković: V finalu sta najboljši slovenski ekipi

17. maj 2017 ob 09:32

Rogaška Slatina - MMC RTV SLO

"Če dobiš trojko od Jankovića, moraš na nek način reči, da si imel nekaj smole," je po koncu prvega dvoboja finala košarkarskega prvenstva dejal trener Rogaške Damjan Novaković.

Njegovi varovanci so ob koncu rednega dela tekme in v zaključku podaljška imeli pobudo in stvari v svojih rokah, toda dvakrat je odgovoril Nikola Janković. Presenetljivo je srbski center podaljšek izsilil s trojko, dvoboj pa odločil s skokom in košem ob izteku petminutnega dodatka. Union Olimpija je z zmago (87:89) prekinila triletno sušo v Rogaški Slatini in dosegla tisto, kar potrebuje, da po osmih letih naslov – 16. do zdaj – vrne v prestolnico, zmago v gosteh. Če s kakovostjo klubske košarke slovenski ljubitelji kraljice iger že nekaj časa ne morejo biti zadovoljni, pa so tokrat lahko na račun prišli z zanimivim in napetim dvobojem, trdim in nepopustljivim bojem na obeh straneh in dramatično končnico.

Rogaška je drugič v finalu. Tedaj je prvo tekmo proti Tajfunu dobila, a nato so sledili trije porazi in lovorika je končala v sosednjem Šentjurju. Tokrat so imeli zmago na dosegu roke. Štirikrat zapored so zmaji Rogaško Slatino zapuščali sklonjenih glav. Dvakrat vmes po dramatičnih končnicah, ko sta letošnja slatniška nosilca Dragiša Drobnjak v tej sezoni in lani Dee Davis zadela za zmago ob koncu tekme. Tokrat bi vloga junaka kmalu pripadla Tadeju Fermetu. Domači kapetan je 14 sekund pred koncem, ko je bilo izenačeno, s težkega položaja zadel, nato pa bil natančen tudi pri izvajanju dodatnega prostega meta.

Drobnjak prevzel odgovornost

Ostale so tri sekunde. Gostitelji so se osredotočili na najnevarnejše ljubljanske strelce z razdalje, Janković pa je ostal povsem sam. Srbski košarkar, ki ima za sabo sicer zelo dobro sezono, seveda ne slovi po mehki roki. Celo nasprotno, res je, da je letos tudi zadel kakšno trojko, se za mete z razdalje praktično ne odliča, velike težave pa ima pri izvajanju prostih metov (tokrat 2/6). Po poškodbi hrbta, čeprav je po tekmi dejal, da jo je saniral in da ne čuti več bolečin, še ni pravi. V letošnji sezoni si je pod obročem zlahka priboril mesto za met, tokrat pa je imel kar nekaj težav proti čvrsti obrambi Rogaške. Toda, ko je bilo najbolj potrebno, je zadel. Tri sekunde pred koncem je bil natančen pri edinem metu izza črte.

"Osredotočali smo se na Jeffersona in Mulalića. Izpraznili smo raketo. Če bi koga pustil samega, bi znova Jankovića," je defenzivno zamisel ob zadnjem dejanju rednega dela razložil Novaković. Rogaška je nato tudi v dodatku prevzela pobudo, ko je zadela dve trojki zapored. Vendar nepopustljivi Ljubljančani so prek Brandona Jeffersona in Devina Oliverja držali stik in naredili preobrat. Oliver je v zaključku blokiral met Draga Đuranovića, toda potem po osebni napaki Davisa zadel le en prosti met.

Izid je bil izenačen, nato pa je Drobnjak osem sekund pred koncem iz avta lahkomiselno podal pod koš proti sicer razigranemu Taylorju Johnsu. Žogo je prestregel Janković, Gregor Hrovat jo je popeljal v napad, zaključil, a bil nenatančen, met pa je za zmago in vodstvo v finalni seriji popravil ljubljanski junak Janković. "Na koncu smo naredili preveč napak. Je pa res, da smo taktično tudi hoteli, da Janković dobi žogo. Dal je trojko in vsa čast. Da igralec vzame žogo in odloči, govorimo o velikem karakterju. Na koncu pa prevzamem odgovornost. Ne vem, zakaj ... Videl sem Johnsa samega pod košem. Vedno zagovarjam, da, četudi imaš odprtega igralca pod košem osem sekund do konca, moraš imeti žogo do konca. Če ga ne daš, imaš vsaj podaljšek. Zgrešili smo in Olimpija je imela še osem sekund, da je prišla čez in dala koš. Ne morem si oprostiti te velike napake. Jaz bi moral biti zadnji, ki bi naredil kaj takega," se je s pepelom posul Drobnjak.

Janković: V finalu najboljši slovenski ekipi

"To je velika timska zmaga, vseh nas in strokovnega štaba. Borili smo se in nismo popuščali. To srečo smo si tudi zaslužili. Letos smo veliko tekem izgubili za točko, a zdaj, ko je najbolj pomembno, se nam vrača. Uspel nam je 'brejk'. Prvi korak smo naredili, čakata nas še dva. Tudi ko smo slabše začeli podaljšek, smo ohranili hladne glave in ostali potrpežljivi. Vrnili smo se in prišli do neverjetne zmage. To je bil pravi moški boj in trda tekma. Odlično so se borili tudi oni in vsa čast jim. To bo zelo zanimiva serija. Obe ekipi sta zasluženo v finalu. Mislim, da sta to najboljši slovenski ekipi. Tekma se je igrala na eno žogo in to odločajo malenkosti ter želja," je zadovoljno razlagal Janković in dodal, da je nasprotnik naredil "taktično napako", da ga je pustil samega. "Akcija ni bila tako načrtovana, a ostal sem sam in zadel," je pristavil prvi center Olimpije, ki je tekmo končal s 15 točkami in desetimi skoki.

Zaradi zamujene priložnosti, ko so imeli lepo prednost v podaljšku, a je niso uspeli zadržati, je bil razočaran domači kapetan Ferme: "Po rednem delu smo imeli dobljeno tekmo, pa je potem Olimpija šla v podaljšek s psihološko prednostjo, ker so zadeli zadnji met. Moramo verjeti, da lahko, še naprej, če ne, ne vem, kaj delamo v finalu. Glede na to, kako smo začeli podaljšek, bi morali tekmo dobiti. Janković je tedaj imel odprt met in na našo žalost ga je zadel. To samo pokaže, za kako kakovostnega igralca gre. Malo nam je zmanjkalo. Seveda je zdaj težko in občutek ni dober, a ni časa za žalost. Ne smemo imeti sklonjenih glav, moramo še bolj strniti vrste in stopiti skupaj. Na naslednji tekmi se nam bo pridružil še Fon in nam bo lažje."

Da bo v petek v Tivoliju igral tudi Miha Fon, je potrdil tudi Novaković. Rogaška je imela kratko rotacijo, med strelce pa se je vpisalo vsega pet igralcev. Z vrnitvijo Fona bo veliko lažje. Nosilca igre na zunanjih položajih, Davis in Ferme, ki sta sicer bila odlična in dala 26 oziroma 25 točk, sta bila na parketu 44 oziroma vseh 45 minut. "Enostavno ni šlo s Čamdžićem, tako sta Davis in Ferme morala igrati celo tekmo. Igrala sta dobro, bila sta trezna in pametna. Preprosto je imela Olimpija dober dan. Lepo so zadevali, tudi težke mete, vključno s tem metom Jankovića. Taka je košarka in se zgodi. Za Rogaško je še vedno uspeh, da smo enakovredni Olimpiji," je povedal Novaković.

Novaković: Oliver je igral kot Kevin Durant

Olimpija je imela sicer nekaj igralcev več v rotaciji, a, kot je to letos praktično na vsaki tekmi, razpoložene le ključne može. Jefferson je dal 16 točk, od tega pet trojk, Hrovat se je ustavil pri 21, izvrsten pa je bil znova Oliver, ki je ob 25 točkah ujel še 12 odbitih žog, kar je izpostavil tudi Novaković: "Oliver je igral kot Kevin Durant, zadeval iz "driblinga" in z vseh položajev. Vseeno smo imeli možnosti za zmago. Če dobiš trojko od Jankovića, moraš na nek reči reči, da si imel nekaj smole. Olimpija se veseli prve zmage, a mora doseči še dve. To je šele prvi korak. Olimpija ga je naredila, mi ga pa še moramo. Največji problem bo zdaj ekipo prebuditi oziroma psihološko pripraviti, da bo v petek prava, ko se nam bo pridružil tudi Fon in verjamem, da bomo odigrali tako. Vse je še odprto, saj ta ekipa ima pravi značaj in če bo izgubila, bo izgubila po moško."

Zmaji so nadzirali potek dvoboja v prvem polčasu, v drugem, predvsem v zadnji četrtini, pa so znova popustili. Če so v napadu omenjeni nosilci igre kdaj tudi po zaslugi individualne kakovosti uspešno zaključevali, pa je bila zato precej luknjičasta obramba. Davis je zlahka prebijal prvo defenzivno linijo in se nekajkrat sprehodil pod obroč. Ko je bil nekajkrat natančen še z razdalje, je Rogaška povedla. Pod obročem pa je Ljubljančane kot za šalo preskakoval Johns, ki je kar nekajkrat silovito zabil in se ustavil pri 19 točkah.

"Pričakoval sem, da bosta koš polnila Davis in Ferme, da bo svoje dal tudi Drobnjak, a nedopustljivo, kaj nam je delal Johns. Res je, da nimamo visokega krila, morda je rezerva tu še Oliver, s katerim lahko poskusimo, a treba se je pri tem zamisliti," je dejal Gašper Okorn. Njegova vrsta je zdaj dobila tri zaporedne tesne končnice tekem. V prvem delu sezone so kot po tekočem traku dvoboje izgubljali za točko oziroma po dramatičnih končnicah, tako da so, kot pravi Okorn kar navajeni že tesnih zaključkov: "Tekma je veliko živcev in moči požrla obema ekipama. Tako kot je letos že enkrat, je v Rogaški znova odločala ena žoga. Tokrat je bila sreča na naši strani. Prvi polčas smo igrali dobro in dvakrat bežali za osem točk. Tudi v drugem delu smo nekaj časa že imeli tekmo pod kontrolo, zadnja četrtina pa je bila v znamenju Rogaške. Imeli smo težave v obrambi, s skokom, nekajkrat pa so se nam sprehodili pod obroč. Ko so nekajkrat še zadeli z razdalje, nam je začela voda teči v grlo. Letos smo že toliko tekem preigrali, da vemo, da ni kar tako konec. Tudi sami smo bili večkrat na drugi strani, ko se je tako končalo."

Zdaj Rogaška pod nekoliko večjim pritiskom

"Vse, kar je pomembno, je, da vodimo z 1:0. Je pa bilo na koncu teh srečnih trenutkov na obeh straneh približno enako. Tudi mi smo ob koncu dobili koš ob osebni napaki. Ta ekipa je znala tudi tri tekme zapored izgubiti za točko. Spominjamo se teh stvari. Imeli smo tudi dobljene tekme, pa smo šli v podaljšek, ko nas je nasprotnik lovil. V dolgi sezoni je bilo tega res veliko. 73. tekma in mislim, da je bilo teh tesnih končnic res ogromna številka. Smo že malce navajeni. Pri teh stvareh odigra tudi sreča, ki pa si jo je treba zaslužiti," je dodal Okorn.

Ljubljanski trener se je ozrl tudi na petkov dvoboj, ki bo v Tivoliju: "Tu se ne piše razlik. Zmagaš za 20 ali pa po treh podaljških, vodiš 1:0. Moramo se spočiti in analizirati to tekmo. Pričakujem, da bo druga tekma 'na nož'. Pričakujem določene spremembe in presenečenja tako z njihove kot z naše strani. Poskusili bomo odpraviti nekaj stvari, ki smo jih tokrat slabo delali. Če nam vsaj delno uspe, nam bo precej lažje. Rogaška bo v Tivoliju sicer malce pod pritiskom. To so dejstva. Mi bomo pa tudi. Ne moremo kar sproščeno iti v tekmo in izbrisati tega vodstva. Imeli bomo v glavi, da zmaga pomeni 2:0. S tem se bo treba soočiti tako, kot smo se proti Krki."

Tako, kot so bile finalne tekme pred dvema letoma šentjursko-slatniški prazniki, je bilo tudi tokrat prešerno v dvorani, vseeno pa si organizatorji zaslužijo veliko črno piko s "kiksom", ki so si ga privoščili. Namreč gostujočo tribuno, kjer je bila sicer le peščica navijačev Olimpije, so ob njih zasedli člani navijaške skupine Elita, ki niso skrivali "simpatij" do ljubljanskega kluba. Spodrsljaj, ki za tekme na resnem nivoju ni sprejemljiv.

Tilen Jamnik