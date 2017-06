Ob odhodu Möderndorferja dolg Olimpije nekaj manj kot milijon

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Jani Möderndorfer se je ob koncu svoje predsednikovanja, ki se bo uradno končalo s skupščino 4. julija, zahvalil sodelavcem v klubu. Za zaposlene je dejal, da so razumeli razmere, ki se jih v normalnih gospodarskih družbah ne, kaj šele v javni upravi. Izpostavil je tudi prostovoljce, ki še vedno v klubu delajo brezplačno, ker verjamemo v Olimpijo in jo imajo radi, je dodal. Foto: MMC RTV SLO Ker me letos ni bilo veliko na tekmah, ste eni celo napisali, da sem nevidni predsednik. Upam si trditi, da sem eden izmed predsednikov, ki je bil na največ tekmah v zgodovini Olimpije in zato sem presenečen, ko ste pisali o nevidnem predsedniku. Upam si trditi, da sem bil eden tistih predsednikov, ki je bil na največ tekmah in največ gostovanjih, tako po Evropi kot po Jadranu. V zadnjem letu sem želel na tak način sporočiti sponzorjem, da že kličem na pomoči in naj že končno pošljejo novega predsednika. Verjemite mi, da mi niti ena tekma ni niti ena neumnost, ki se je zgodila Olimpije, nista ušli. Kar se pa tiče zadnje tekme za naslov državnega prvaka, pa sem bil v državnem zboru, kjer sem sprejemal zakon o alkoholu in na ta način bolj pomagal Olimpiji, kot bi ji s prisotnostjo na tekmi. Upam si trditi, da sem naredil več kot marsikdo, da ta Olimpija normalno funkcionira. Košarkarji Olimpije so letos prekinili niz neuspehov in prvič, odkar je predsednik Jani Möderndorfer postali državni prvaki, ob tem so osvojili še pokal. Foto: BoBo/Srdjan Živulović Veliko vlogo igrajo agenti, ki imajo škarje in platno pri marsikateri pogodbi in odločitvi. Zato ni vse v denarju in kako si klub zamišlja, da bo izpeljal politiko. Marsikateri igralec ni šel, ker Olimpije ni imela pogojev, ampak ker je tako odločil agenti. Za ogromno igralcev Olimpija v teh sedmih letih ni imela finančnih pogojev, ki so jim jih ponudili v tujini. Hvaležen sem tistim klubom, ki jih potem razvijajo naprej, marsikateri pa je klavrno končal, ker je šel prezgodaj ali z veliki pričakovanji. Svoje je odigrala agentska politika. Sorodne novice Krona za nov začetek – slavje spremljalo tudi novo vodstvo Olimpije Janković: Prihaja Petrol, pred Olimpijo svetla bodočnost Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ob odhodu Möderndorferja dolg Olimpije nekaj manj kot milijon

Möderndorfer: KZS je pozabil na svoje osnovno poslanstvo

28. junij 2017 ob 14:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Jani Möderndorfer je uradno odstopil z mesta predsednika košarkarjev Olimpije, funkcijo pa bo po skupščini, ki bo v torek, prevzel Tomaž Berločnik, predsednik uprave Petrola.

Kar je neuradno znano že nekaj časa, se bo torej zgodilo po skupščini, ki jo je sklical dozdajšnji predsednik. "Z namenom, da napovem svoj odstop in podam realne ter ne fiktivne številke, kot marsikdo napoveduje in si domišlja, da vse ve o situaciji v klubu, sem sklical novinarsko konferenco," je uvodoma v Stožicah razlagal Möderndorfer, ki je sedem let predsednikoval najtorfejnejšemu slovenskemu klubu. Njegov odstop je nujno potreben, da se omogočijo postopki, ki so potrebni, da se s strani sponzorjev dobi novega predsednika. Ob tem Möderndorfer dodaja, da je "vesel, da je prišlo do dogovora, a bo dokončno verjel, ko se bo vse skupaj realiziralo, saj je v sedmih letih slišal toliko obljub in zgodb, ki se potem niso zgodile".

Vsaj trikrat klub pred stečajem

"Postal sem začasni predsednik in teh začasnosti se najbolj bojim, saj se je ta začasnost oblikovala v trajnost. Sedem let smo čakali, da se je nekdo opogumil in bo prevzel to funkcijo. Bilo je kar nekaj junakov, ki so sicer napovedovali želje, da bi vodili ta klub, a teh želja niso mogli uresničiti, ker niso bile realne, niso imele osnove in ne podpore pokroviteljev. V sedmih letih si štejem v čast, da sem uspel preprečiti, da vsaj trikrat Olimpija ni šla v stečaj, vsaj enkrat v popoln propad in totalno sramoto, ki bi se zgodila, če bi bili tedaj narejeni določeni koraki," je povedal Möderndorfer. Takšna situacija je bila ob predlagani prisilni poravnavi lani, ko bi šel klub lahko v stečaj: "Najmanj sem si želel, da bi bil zadnji predsednik Olimpije. Resno je bilo tudi na začetku, ko sem postal predsednik, ko je nekdo od direktorjev želel poslati klub v stečaj, da bi se rešil dolgov. Na to nisem pristal in sem rekel, da tega preprosto ne dovolim. Dokler sem predsednik, se bo ljudem vračalo, kar se je klub zadolžil."

Klub je prevzel v težkih časih in ga vodil v nezavidljivem finančnem stanju. V tem obdobju so se vse težave odražale tudi na parketu, saj je le enkrat v tem obdobju Olimpija postala državni prvak, še to ji je uspelo pred mesecem dni. Kljub številnim neuspehom na igriščih so po besedah predsednika z izidi zadovoljni: "Z rezultati smo glede na finančno situacijo v zadnjih sedmih letih izredno zadovoljni. Obveznosti so se iz preteklih let tako močno dvignile, da nihče ni mogel z enim carskim rezom narediti konec in pokriti vse dolgove. To se je vedno poznalo na tekočem poslovanju. Sredstva sponzorjev za tekoče poslovanje so se morala odtrgati za dolgove za nazaj. Temu primerni so bili stroški za ekipo manjši. Letos smo bili cenejši tudi od kakšnega slovenskega kluba. To je paradoks, ko smo imeli najbogatejšo ekipo, nismo bili prvaki, zdaj ko smo imeli najcenejšo, pa smo postali. Včasih pomeni, da denar ni vse, je pa ogromno."

Dolg trenutno znašal 967.737 evrov

Ob tem je poudaril, da je zadovoljen, da je dolg znatno zmanjšan. Pred sedmimi leti je namreč znašal 5,5 milijona evrov, do konca sezone 2012/13 so ga zmanjšali na dobrih 3.800.000, leto zatem na dobre tri milijone, leto kasneje na dobrih 2.600.000, lani na dobrih 2.200.000 do trenutnih 967.737 evrov. "Tak je dolg in ne takšen, kot pišejo nekateri, ki mislijo, da vedo vse," je dodal Möderndorfer. Ob tem je pristavil, da ima trenutno klub podpisano sponzorsko pogodbo le z BTC-jem, ostale pa so potekle: "Olimpijo podpirajo mogočni sponzorji. Smo v pričakovanju večletnih podpisov pogodb z novim predsednikom. Pričakujemo, da bodo to storili Union, Triglav, Petrol, Spar, Telekom Slovenije in večni spremljevalec in zaščitnik kluba Mestna občina Ljubljane.

Olimpija je v vseh teh letih po Möderndorferjevih besedah poslovala zakonito, kar lahko podpre z revizijami in poročili, za kar pa, kot pravi, ne more trditi za predhodnike. Kot pravi, je z vsemi predsedniki uprav sponzorjev v dobrih odnosih, sicer bi že podali predlog, da predčasno konča funkcijo, tako pa so ga prosili, da za pol leta podaljša delovanje, ker ni bilo prave osebe, ki bi postala predsednik. Möderndorfer tudi pravi, da je že pred enim letom on nagovarjal Berločnika, da se spopade z izzivom. Verjame v sponzorje, kajti, "če ne bi bili pravi, bi se že zdavnaj umaknili". "Sto odstotno Petrol ne bo financiral kluba. To bo več sponzorjev in če jih več drži skušaj, je klub močnejši. Če je le en in ta izstopi, kluba ni več. To je preveč tvegano. Večkrat so se zgodbe z enim pokroviteljem slabo končale. Tisti, ki pričakuje, da bo že ne vem kaj v naslednji sezoni, živi v pravljici. Z zmernimi in razumnimi koraki je treba iti naprej. Z majhnimi koraki se daleč pride in verjamem, da bodo tako sponzorji delali. Še vedno ima Olimpija veliko ime v regiji. Težko najdemo klub, ki deluje bolj vzorno od Olimpije. Le tisti, ki je izredno močan, to pa je trenutno Cedevita, ki je na povsem drugih ekonomskih kazalcih. Verjamem, da tudi Olimpija lahko stopi na takšen vlak," je ob tem dodal.

"KZS je pozabil na svoje osnovno poslanstvo"

Trener Gašper Okorn se z bodočim predsednikom že pogovarja in z njim sestavlja ekipo. To se dogaja že junija in ne tako kot v preteklih letih, ko je Olimpija sestavljala moštvo še celo septembra. Pod pogodbo so iz lanske sezone Gregor Hrovat, Jan Barbarič in Žiga Jurček, podaljšal je Dražen Bubnić, nova imena pa so za zdaj Jan Špan, Erjon Kastrati in Bojan Radulović.

Za konec se je dotaknil še odnosa s Košarkarsko zvezo Slovenijo, s katero so bili letos večkrat na nasprotnih bregovih: "KZS ima svojevrsten položaj in na trenutke imamo občutek, kot da se obnašajo, da imajo svoj klub, imajo pa le reprezentanco, ki je zelo pomembna, a pozabljajo, da se z njo ukvarjajo nekaj več kot dva meseca, klubi pa moramo delati 365 dni v letu, da proizvajamo nove igralce, ki bodo kasneje, če bodo uspešni, prišli do reprezentance. KZS je pozabil na svoje osnovno poslanstvo. To je pomagati klubom, ne pa jim nagajati ali celo diktirati politiko, kako se bodo klubi razvijali. Če se bo to nadaljevalo, potem ni daleč dan, ko se bodo prvoligaši morali odločiti in narediti potezo, da se končno osamosvojijo od KZS-ja, ki jim ta hip velike koristi v prvi ligi ne daje. A o tem bodo odločala druga vodstva. Z vso zmešnjavo, ki so jo ustvarjali in pomagali Fibi zaradi svoje uklonjene glave, namesto da bi stopili za slovensko košarko, so naredili več škode kot koristi, o čemer danes samo govorijo rezultati."

Tilen Jamnik