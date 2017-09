Petrol Olimpija in Krka v četrtek za superpokal

Tekmovanja mlajših kategorij se še ne bodo začela

26. september 2017 ob 18:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije in Krke bodo s tekmo za superpokal v četrtek odprli novo sezono klubske košarke. Srečanje v dvorani Tivoli se bo začelo ob 19.00.

V obeh taborih je pred začetkom nove sezone veliko sprememb. Ljubljančani, ki bodo nastopili v treh tekmovanjih, Ligi Aba, Ligi Nova KBM in v Ligi prvakov Fiba, so spremenili ime kluba, dobili novega predsednika, moštvo pa so okrepili Erjon Kastrati, Bojan Radulović, Jan Špan, Roko Badžim, Jordan Morgan in Taylor Battle.

Novomeščani, ki so branilci superpokalne lovorike, imajo precej pomlajeno zasedbo, nova imena pa so Domen Bratož, Maj Kovačević, Dalibor Đapa, Žiga Fifolt, Tim Osolnik, Jakov Stipaničev, Martin Jančar Jarc, Marko Jošilo in Đorđe Lelić.

Okorn: Ne čutimo pritiska

"Branimo oba naslova in definitivno si jih želimo ubraniti, a prvenstvo je dolgo in ne čutimo nobenega pritiska, prav tako se nimamo za favorite. Menim, da zna biti Krka v novi preobrazbi še nevarnejši nasprotnik kot prej, saj je osnovana na domačih igralcih, ki bodo še bolj motivirani, da proti nam pokažejo dobro igro. Vedno je lepo sezono začeti z lovoriko, po drugi strani pa ta tekma ne bo določila poteka prvenstva in drugih tekmovanj," pravi trener Petrola Olimpije Gašper Okorn.

Petrov: Favorit je Olimpija

Na drugi strani strateg Krke Simon Petrov vlogo favorita predaja Ljubljančanom: "Olimpija je brez dvoma velik favorit. Mi smo ob drastičnem zmanjšanju proračuna močno pomladili ekipo. Dobro smo delali, ampak nismo imeli ravno sreče pri sestavi ekipe oziroma vedno je težko pričakovati veliko že takoj na začetku sezone, ko je ekipa tako pomlajena. Še vedno iščemo dve okrepitvi. Obetamo si, da bodo mladi igralci izkoristili svojo priložnost brez poškodb in da bodo dokazali svojo vrednost."

Komaj čakamo, da se nova sezona začne

"S soigralci smo se dokaj hitro ujeli, nekaj nas igra že od lani, nekaj igralcev je novih. Mislim, da so se vsi lepo vključili v ekipo. Vzdušje v garderobi je odlično in vsi komaj čakamo, da se nova sezona začne," pravi kapetan Petrola Olimpije Gregor Horvat. Medtem njegov kolega na klopi Dolenjcev napoveduje: "Veliko novomeških igralcev je povratnikov v moštvo Krke. Dobro se razumemo, nekaj težav imamo sicer trenutno s poškodbami. Nadejamo se dobrih iger in uspešne sezone."

KOŠARKA

SUPERPOKAL

LJUBLJANA, Tivoli

Četrtek ob 19.00:

PETROL OLIMPIJA - KRKA

Ni denarja za sodnike v tekmovanjih mlajših selekcij

Slovenski košarkarski klubi so bili v torek po poročanju portala slovenska-kosarka.si obveščeni, da se tudi ta konec tedna ne bodo začela tekmovanja mlajših selekcij pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije (KZS). KZS in združenji slovenskih košarkarskih lig in klubov na eni strani ter Društvo košarkarskih sodnikov Slovenije na drugi se ne morejo sporazumeti o plačilu potnih stroškov za prihod sodnikov na tekmo. Do zdaj so bili sodniki za vsak prevoženi kilometer upravičeni do plačila 0,32 evra, KZS pa je pred začetkom letošnje sezone predlagal, da se stroški kilometrine odslej računajo po 0,18 evra na km. Sodniki so predlog zavrnili.

A. V.