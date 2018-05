Phoenix odprt za vse možnosti, tudi za menjavo prvega nabora

Kmalu pogovor tudi z Luko Dončićem

19. maj 2018 ob 09:14

New York - MMC RTV SLO

Phoenix, ki je v noči na sredo zmagal na loteriji za nabor v Ligi NBA, je po besedah športnega direktorja Ryana McDonougha pripravljen oddati svoj prvi izbor v zameno za "pravo vračilo".

McDonough je povedal, da ni izključena menjava številke ena za nižji izbor na naboru ali menjava za kakovostnega igralca. "Odprti smo za te možnosti. Razmišljali bomo tudi o tem. Več informacij bomo imeli, ko se bo približeval nabor, ko bomo videli košarkarje na delu in z njimi opravili pogovore. Na tržišču je zagotovo nekaj zanimivih igralcev. Pred nami je deloven mesec," je dejal McDonough v intervjuju za ESPN.

Phoenix je prvič v klubski zgodovini dobil prvi izbor na naboru. "V Ligi sem 15, 16 let. Še nikoli nisem bil z ekipo, ki je dobila prvi nabor. Gre za veliko odgovornost, še posebej letos, ko je na voljo toliko kakovostnih igralcev," pravi McDonough.

Favorita za prvi izbor sta dva in oba imata povezave s Phoenixom. Prvi je 216 centimetrov visoki center DeAndre Ayton, ki je v srednji šoli igral za Phoenix, na univerzi pa za sosednjo Arizono. Drugi je Luka Dončić, ki ga je novi trener Sunsov Igor Kokoškov popeljal do naslova evropskega prvaka. "V ligi sem od leta 2003. Ne pomnim, da bi bilo na naboru toliko kakovostnih igralcev, še posebej visokih," je povedal McDonough.

Phoenix bo imel na naboru, ki bo 21. junija, kar štiri izbore. Poleg prvega bo imel v prvem krogu še 16. izbor, v drugem pa 31. in 59. izbor. "Če bomo s prvim izborom izbrali visokega igralca, bomo s 16. branilca in obratno. Razmišljamo tudi o paketu, da bi združili izbora in ju ponudili komu, da se povzpnemo po lestvici navzgor," je povedal McDonough.

"Najbolj potrebujemo organizatorja igre in košarkarja na poziciji številka pet. Ne bomo pa samo sloneli na naboru. Razmišljamo tudi o podpisu prostih igralcev, menjavah. Upamo, da bomo naslednje leto eno izmed moštev, ki bodo najbolj napredovala," je povedal McDonough in dodal, da so v preteklih dneh opravili pogovore z 18 igralci. McDonough je že napovedal pot v Evropo, kjer se bo srečal z Dončićem.

Phoenix je bil z izkupičkom 21:61 najslabša ekipa v Ligi NBA.

R. K.