Presenečeni Richardson se je odzval klicu trenerja

Vročico čaka serija gostovanj

8. januar 2018 ob 08:03

Miami - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so bili povsem blizu poraza, a jih je pet sekund pred koncem rešil Josh Richardson, ki je s polaganjem poskrbel za rekordno četrto zaporedno zmago v sezoni in neomadeževano leto 2018.

Utah je bil v vodstvu praktično celotno zadnjo četrtino. Miamijevi obrambi je živce kravžljal izvrstni novinec Donovan Mitchell, ki je 19 od svojih 27 točk dosegel v drugem polčasu. Vročica je v končnici ujela Jazzerje. Pri zaostanku za točko je imela zadnji napad sedem sekund pred koncem. S polaganjem ga je končal Josh Richardson, potem ko mu je iz avta podal Goran Dragić.

"Trener je med minuto odmora narisal akcijo za moj zaključek, in to me je malce presenetilo," je povedal Richardson, ki je namignil Waynu Ellingtonu in Tylerju Johnsonu, naj bosta pripravljena na njegovo podajo. Za to ni bilo potrebe. Richardson je dobil žogo in akcijo končal že po dveh sekundah. Miami ni zmagal štirikrat zapored z enomestno razliko vse od novembra leta 2012.

Po minuti odmora je žogo dobil Mitchell, ki je ob zvoku sirene vrgel za zmago, vendar je zgrešil. "Nisem se pravilno odločil, moral bi podati," je bil nase jezen Mitchell, ki je iz igre metal 12/25.

Dragič je bil skupaj s Tylerjem Johnsonom prvi strelec Miamija. Dosegla sta po 16 točk. Gogi je iz igre metal 6/18, izza črte 1/6. Zbral je še šest podaj in tri skoke. Dvomestna je bila celotna prva peterka Vročice. "Utah je odigral zelo dobro tekmo. Na neki način so si zaslužili zmago. Toda tudi mi moramo dobiti nekaj nazaj. Izgubili smo nekatere tekme, na katerih nismo imeli sreče. Čas je, da dobimo tudi nekaj nazaj," je povedal trener Miamija Erik Spoelstra.

Miami bo sedem od naslednjih osmih tekem igral v gosteh.

MIAMI - UTAH 103:102

Dragić 16 (met: 6/18), 3 skoki in 6 podaj, T. Johnson 16; Mitchell 27, Hood 17.

DALLAS - NEW YORK 96:100

Barnes 25, Matthews 14; Porzingis 29, O'Quinn 15, Kanter 13, 18 skokov.

PHOENIX - OKLAHOMA CITY 114:100

Booker 26, Warren 23, Bender 20; Westbrook 26, 11 podaj, 10 skokov, George 19.

PORTLAND - SAN ANTONIO 111:110

McCollum 25, Harkless 19; Aldridge 30, 14 skokov, Ginobili 26.

LA LAKERS - ATLANTA 132:113

Ingram 20, Clarkson 18, Randle 15; Schröder 27, Bazemore, Collins 15.

Tekme 8. januarja:

INDIANA - MILWAUKEE

BROOKLYN - TORONTO

CHICAGO - HOUSTON

MINNESOTA - CLEVELAND

NEW ORLEANS - DETROIT

SACRAMENTO - SAN ANTONIO

GOLDEN STATE - DENVER

LA CLIPPERS - ATLANTA

