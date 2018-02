Prestižna zmaga za zmaje, v Tivoliju ukrotili Partizan

Zmaje pestijo poškodbe

10. februar 2018 ob 21:00,

zadnji poseg: 10. februar 2018 ob 23:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so dosegli tretjo zaporedno zmago v Ligi ABA. V Hali Tivoli so po podaljšku z 89:87 ugnali beograjski Partizan.

Olimpija je po Cedeviti in MZT Skopju premagala še favorizirani Partizan. Ta je moral še drugič v letošnji sezoni Lige ABA priznati premoč Ljubljančanom. Varovanci Zorana Martića so si že pred to tekmo zagotovili obstanek v Ligi ABA, z zmago pa so se približali želenemu šestemu mestu.

Partizan vodil večino časa

Gostje so v prvem polčasu vodili večino časa, zmajem pa se je do odhoda na odmor uspelo približati na le točko zaostanka (36:37). Po vrnitvi so zmaji po dolgem času prevzeli vodstvo (44:42), a to ni dolgo trajalo.

Črno-beli so odgovorili z delnim izidom 12:0, prišli so do najvišje prednosti na tekmi 44:54. Olimpija je vrnila z delnim izidom 7:0 (50:54). Sledile so minute Partizana, ki je do vstopa odločilne četrtine spet povedel za 10 točk (52:62).

Pet trojk Špana

Zadnjo četrtino so zmaji začeli z delnim izidom 5:0, za dve je zadel Devin Oliver, trojko je prispeval Jan Špan (57:62). Po zabijanju Mirze Begića (59:62) je trener Partizana Nenad Čanak vzel minuto odmora. Po slabih treh minutah je Partizan le dosegel prve točke (59:65). Partizan je spet ubežal na +10 (61:71), a se je vztrajna Olimpija vrnila.

Po še eni trojki Špana so izenačili (75:75), po lepi akciji Talora Battla in Jordana Morgana je Olimpija dobro minuto do konca rednega dela po dolgem času povedla (77:75). Na nasprotni strani je zadel Nigel Cole Williams-Goss (77:77), o zmagovalcu je odločal podaljšek.

V tem je Partizan naredil delni izid 5:0 (80:84), a je Oliver prekinil niz gostov s trojko (83:84). Po zadetem enem prostem metu Morgana in lepem košu Battla je Olimpija 27 sekund do konca vodila za dve točki (86:84). Po prostih metih Oliverja je vodstvo povišala (88:84), a je Novica Veličković hitro zadel trojko (88:87). Špan je bil natančen s črte prostih metov (89:87) in tekma je bila odločena.

Pri Olimpiji je največ točk dosegel Gregor Hrovat, 22 (5/12 za tri). Pet trojk je dosegel tudi Špan (5/7 za tri), ki je na koncu zbral 16 točk.

Erazma Lorbka tokrat ni bilo v ekipi

Zmaji se zadnje čase spopadajo s poškodbami. Že dalj časa sta odsotna Domen Lorbek in Jan Barbarič, težave s poškodbami pa imata tudi Gregor Hrovat in Erjon Kastrati, Igor Tratnik in Bojan Radulović pa sta zbolela za virozo. Kot so sporočili pri Olimpiji pred tekmo, je bil nastop Erazma Lorbka odvisen od fizične pripravljenosti na dan srečanja. Glede na to, da ga ni bilo v ekipi, očitno ta ni bila zadovoljiva. Lorbek je na prejšnji tekmi, ko so v državnem prvenstvu morali priznati premoč Rogaški, za zmaje dosegel 12 točk.

LIGA ABA

20. KROG

PETROL OLIMPIJA - PARTIZAN

89:87 (18:23, 18:14, 16:25, 25:15)

* - po podaljšku

Hrovat 22, Špan 16, Oliver 13, Begić 11, Morgan 9, Battle 7, Bubnić in Badžim po 4, Kastrati 3; Williams-Goss 23, Vaughn 17, Veličković 12, Gagić in Marinković po 11, Sy 9, Aranitović in Šalić po 2.

MEGA BEMAX - FMP

74:72 (23:23, 10:17, 21:19, 20:13)

MORNAR - CEDEVITA

89:94 (15:25, 24:28, 25:18, 25:23)

Nedelja ob 17.00:

CIBONA - IGOKEA

Ob 19.00:

BUDUĆNOST - MZT SKOPJE

Ponedeljek ob 18.00:

CRVENA ZVEZDA - ZADAR

Lestvica: CRVENA ZVEZDA 16 3 202 35 CEDEVITA 15 5 122 35 BUDUCNOST 15 4 148 34 MORNAR 12 8 1 32 PARTIZAN 10 10 42 30 FMP 9 11 21 29 ZADAR 9 10 -8 28 PETROL OLIMPIJA 8 12 -65 28 MEGA BEMAX 7 13 -17 27 IGOKEA 7 12 -75 26 CIBONA 6 13 -96 25 MZT SKOPJE 3 16 -275 22

D. S.