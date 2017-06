Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenske košarkarice so v prvih dveh krogih navdušile slovenske navijače. Foto: EPA VIDEO Košarkarice so si privošč... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Proti evropskim prvakinjam bo pomembna vsaka točka

Tekma se bo začela ob 15. uri

19. junij 2017 ob 08:15

Praga - MMC RTV SLO

Branilke naslova Srbkinje so zadnje nasprotnice slovenskih košarkaric v predtekmovanju na EP-ju v Pragi. Scenarijev je kar nekaj, od prvega mesta v skupini do zadnjega, ki pomeni pot domov.

Tekma se bo začela ob 15.00. Slovenke so v prvih dveh krogih navdušile. V prvem krogu so tesno izgubile proti favorizirani Franciji, dan pozneje pa so dosegle zgodovinsko prvo zmago na evropskih prvenstvih. Povsem drugačno vzdušje je v taboru Srbije. Bronaste z zadnjih olimpijskh iger so doživele dva visoka poraza. Proti Franciji s 16 točkami razlike, proti Grčiji pa z devetimi.

V četrtfinale neposredno napredujejo prvouvrščene reprezentance iz štirih skupin, drugo- in tretjeuvrščene pa v torek čakajo repasaži.

Slovenija lahko za osvojitev drugega ali tretjega mesta v skupini celo izgubi tekmo s Srbijo, a ne za več kot pet točk in ob predpostavki, da v večernem obračunu Francija premaga Grčijo. Ob zmagi in idealnem razpletu je lahko Slovenija tudi prva v skupini. V tem primeru bi morala Grčija premagati Francijo z razliko do treh točk. Če Slovenija izgubi za šest točk in Francija premaga Grčijo, bi v krogu treh ekip o napredovanju odločal količnik med danimi in prejetimi koši, poraz za sedem točk ali več pa pomeni slovo od evropskega prvenstva.

Skupina C, v kateri nastopa Slovenija, se križa s skupino D, v kateri ima Belgija presenetljivo dve zmagi, Latvija in Rusija sta polovično uspešni, Črna gora pa je še brez zmage.

"Za nas je ta tekma popoln užitek, medtem ko je za Srbijo, evropske prvakinje in ekipo polnih zvezdnic, to ključna tekma prvenstva. Skušali bomo igrati sproščeno, igralke bodo pustile srce na igrišču in če se nam bo ponudila priložnost za zmago, jo bomo brez dvoma zgrabili z obema rokama. Dan odmora nam je prišel kot naročen, obnovili smo fizično moč in z veseljem pričakujemo tekmo," pravi selektor Grgić.

EVROPSKO PRVENSTVO

PRAGA, skupina C, 3. krog



Ponedeljek ob 15.00:

SRBIJA - SLOVENIJA

Ob 20.30:

FRANCIJA - GRČIJA

Vrstni red: Francija 4, Grčija in Slovenija po 3, Srbija 2.

R. K.