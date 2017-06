Druga drama s srečnejšim koncem za Slovenke

Slovenija želi osvojiti najmanj tretje mesto v skupini C

17. junij 2017 ob 17:42,

zadnji poseg: 17. junij 2017 ob 19:52

Praga - MMC RTV SLO

Slovenske košarkarice so po še eni napeti tekmi osvojile premierno zmago na evropskih prvenstvih. Z 59:56 so ugnale Grkinje.



Tekmo so Slovenke bolje začele kot proti Franciji. Po dveh koših Liščeve in košu Oblakove so povedle s 6:0. Grkinje so znižale na 5:6. Slovenija je odgovorila s petimi zaporednimi točkami (5:11), zadnji koš je dosegla Sandra Piršič izpod koša. Grkinje so s consko obrambo ustavile Slovenke, saj te niso izkoristile odprtih metov. Zgrešile so kar devet zaporednih metov. Grkinje so 16 sekund pred koncem 1. četrtine po košu Nikolopoulouve prvič povedle na tekmi (14:12).

S slabim metom padle v igri

Grkinje so 2. četrtino odprle s košem (16:12), po prostih metih Evansove in krstnem košu Jakovine pa so zeleno-bele izenačile (16:16). Izenačena igra se je nadaljevala, Slovenke pa so izkoristile prednost v višini, Oblakova je pod koš lepo podala Piršičevi, ki je Slovenijo povedla v zadnje vodstvo v 1. polčasu (18:20). V slovenski vrsti se je izkazala Prezljeva, ki je z agresivno obrambo trikrat preprečila Grkinjam, da bi dosegle koš, za piko na i je zadela še koš, nad njo je bila storjena še osebna napaka. Uspešna je bila s črte prostih metov (22:23). Sledile so slabe minute, Slovenke so do konca druge četrtine dosegle le še točko, za razliko od strelsko nenatančnih Slovenk, pa so Grkinje dosegale lahke koše. Na krilih razpoložene Kaltsidoujeve, ki je dosegla 13 točk, so na polčas odšle s prednostjo 10 točk (33:23).

Za preobrat Slovenk poskrbela Oblakova

Grkinje so na začetku tretje četrtine vodile že za 13 točk (36:23). A Slovenke so se prebudile, v dobrih dveh minutah igre so čisto ujele nasprotnice (36:35). Dve pomembni trojki je dosegla Oblakova, ki je prevzela odgovornost v slovenski igri, odlična je bila tako v napadu kot v obrambi. Razigrala se je tudi Liščeva, po njenem košu je bil izid izenačen 43:43. V zadnjo četrtino so Grkinje vstopile s prednostjo treh točk (47:44).

Več sledi ...

EVROPSKO PRVENSTVO 2017

Praga, skupina C

2. KROG

GRČIJA - SLOVENIJA

56:59 (14:12, 19:11, 14:21, 9:15)

Kaltsidou 21; Lisec 15, Oblak in Erkić po 11 ...

Ob 20.30:

FRANCIJA - SRBIJA

3. KROG

Ponedeljek ob 15.00:

SRBIJA - SLOVENIJA

Ob 20.30:

FRANCIJA - GRČIJA

1. KROG:

SLOVENIJA - FRANCIJA

68:70 (9:18, 24:16, 15:14, 20:22)

SRBIJA - GRČIJA

60:69 (11:19, 19:16, 21:18, 9:16)

Prvo mesto vodi v četrtfinale, drugo in tretje mesto pa v repasaž.

D. S.