Slovenci so se v novem olimpijskem športu, ki bo prvič na sporedu leta 2020 v Tokiu, prebili med osem. Foto: KZS

Slovenski košarkarji v četrtfinalu svetovnega prvenstva trojk

Za polfinale s Katarjem

21. junij 2017 ob 09:41

Nantes - MMC RTV SLO

Slovenska košarkarska reprezentanca 3 x 3 se je brez poraza prebila v četrtfinale svetovnega prvenstva, ki poteka v Nantesu.

Gašper Ovnik (35 let, 190 cm), Simon Finžgar (37 let, 196 cm), Adin Kavgić (30 let, 197 cm) in Anže Srebovt (25 let, 199 cm) so po uvodnih zmagah proti Romuniji in Salvadorju premagali še Francoze in Filipince.

Od Francozov so bili Slovenci boljši z 19:17. Po izenačenem začetku (2:2) so Slovenci prevzeli pobudo, a se Francozi niso vdali in pri izidu 10:9 je bilo spet vse odprto. Slovenci so odgovorili z delnim izidom 5:0 in tekmo mirno pripeljali do konca. Proti Filipinom so Slovenci povedli s 5:0 in na koncu slavili z 21:14.

Gašper Ovnik je bil izbran za najboljšega igralca dneva (VIDEO SPODAJ).

"Za nami je še en zelo uspešen in vroč dan. Po zajtrku so imeli fantje trening, jaz pa sem se ukvarjal z birokracijo. Na začetku dopoldneva sem prejel informacijo o posodobljenih rang lestvicah FIBE: v članski kategoriji je Slovenija na drugem mestu, pri kategoriji U23 smo trenutno prvi na svetu, pri U18 pa prav tako zasedamo drugo mesto. V kategoriji deklet smo po trenutni uvrstitvi zelo blizu nastopa na MOI, ki bodo na sporedu prihodnje leto. Tudi v sanjah si nisem predstavljal takih rezultatov. Boj za mesto na olimpijskih igrah leta 2020 bo izredno težak. Srečanje proti Francozom smo odigrali pred nabito polnimi tribunami. Navijači so ustvarili velik pritisk, verjetno sem bil edini, ki je navijal za naše. Navijače so utišali naši košarkarji, ki so dominirali na terenu. Kljub napeti končnici so Slovenci prišli do tretje zmage v končnici. Tudi proti Filipincem smo tekmo odlično odprli in imeli nadzor nad potekom srečanja. Na koncu nas je razburil nešporten vložek Filipinca, ki je našega košarkarja udaril po obrazu," je povedal vodja reprezentance Matic Vidic.

Slovenija se bo danes v četrtfinalu ob 15.40 pomerila s Katarjem. Slovenci so za Srbi drugi nosilci turnirja. Katar je bil postavljen na 14. mesto.

Četrtfinale, tabela, danes:

SRBIJA (1) - ZDA (4)

UKRAJINA (6) - FRANCIJA (10)

SLOVENIJA (2) - KATAR (14)

NIZOZEMSKA (5) - RUSIJA (8)

R. K.