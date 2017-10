Trifunović na prvi seznam uvrstil tudi igralce iz Evrolige

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Rado Trifunović (levo) je bil do zdaj pomočnik Igorja Kokoškova. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Trifunović uradno novi selektor slovenske reprezentance Kokoškova bo zamenjal Rado Trifunović Dodaj v

19. oktober 2017 ob 11:00,

zadnji poseg: 19. oktober 2017 ob 11:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na novinarski konferenci v Ljubljani se je prvič predstavil novi selektor košarkarske reprezentance Rado Trifunović, ki je objavil seznam 22 igralcev za novembrski tekmi v kvalifikacijah za SP.

44-letni Trifunović je bil na preteklem evropskem prvenstvu pomočnik selektorja Igorja Kokoškova. Ta bo ostal povezan z reprezentanco evropskih prvakov, opravljal bo vlogo svetovalca.

Slovenija se bo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2019, ki bo na Kitajskem, prihodnji mesec najprej pomerila z Belorusijo doma (petek, 24. 11.), dva dni pozneje pa bo sledilo gostovanje v Španiji (nedelja, 26. 11.).

Kot je povedal Trifunović, je bil v stiku z vsemi 22 košarkarji, ki so na seznamu. Vsi so pripravljeni igrati v kvalifikacijah, najbrž pa tam ne bo vseh igralcev iz Evrolige, saj vodstvo in klubi v Evroligi za zdaj še niso našli skupnega jezika s Fibo glede spremembe koledarja tekmovanj. Zato se igralci Evrolige načeloma ne bodo mogli udeleževati reprezentančnih akcij. Izmed Slovencev v tem tekmovanju igrajo Luka Dončić, Anthony Randolph, Zoran Dragić, Aleksej Nikolić in Edo Murić.

Trifunović je poudaril, da se je pogovoril tudi z Alenom Omićem, ki je zaradi naturalizacije Randolpha izgubil mesto v reprezentanci za EP. Pogovorila sta se odkrito, po besedah Trifunovića pa Omić, ki ga je celoten položaj nekoliko prizadel in to povsem razume, za zdaj ni ne potrdil ne zavrnil igranja za reprezentanco v prihodnje. Znova se bosta slišala že v kratkem.

Tudi Gašper Vidmar se še ni dokončno odločil za konec reprezentančne kariere, ki ga je napovedal po evropskem prvenstvu. Trifunović ga bo obiskal v Carigradu in upa, da bo nadaljeval.

Pred Trifunovićem, ki je večkrat na teden v stiku s Kokoškovim, je svoje načrte predstavil tudi selektor ženske reprezentance Damir Grgić.

Celotno novinarsko konferenco si lahko ogledate v videu pod novico!





Seznam 22 reprezentantov za prvi cikel kvalifikacij za SP:

Jaka Blažič (Andorra)

Vlatko Čančar (Mega Bemax)

Žiga Dimec (Krka)

Luka Dončić (Real Madrid)

Zoran Dragić (Olimpia Milano)

Tadej Ferme (Sixt Primorska)

Gregor Horvat (Petrol Olimpija)

Jan Kosi (Sixt Primorska)

Miha Lapornik (Zlatorog Laško)

Jurij Macura (Baskonia)

Blaž Mahkovic (Helios Suns)

Blaž Mesiček (Brindisi)

Edo Murić (Anadolu Efes)

Aleksej Nikolić (Brose Baskets)

Alen Omić* (Hapoel Jeruzalem)

Klemen Prepelič (Paris Levallois)

Anthony Randolph* (Real Madrid)

Matic Rebec (Jenisej Krasnojarsk)

Luka Rupnik (Fuenlabrada)

Žan Mark Šiško (Ilirija)

Gašper Vidmar (Banvit)

Saša Zagorac (Sopron)

M. R.