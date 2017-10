Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Rado Trifunović (v sredini) je postal novi selektor slovenske košarkarske reprezentance. Foto: BoBo To, da me je vodstvo Košarkarske zveze Slovenije postavilo na mesto selektorja moške članske reprezentance, mi pomeni zelo veliko in nad to odločitvijo sem počaščen. Hkrati pa se zavedam, da moram zdaj kot selektor reprezentance upravičiti zaupanje. Vesel sem tudi, da bo z reprezentanco še naprej sodeloval Igor Kokoškov, ki bo opravljal vlogo svetovalca, in da bomo vsi trije pomočniki, ki smo bili na zadnjem evropskem prvenstvu, sodelovali tudi v prihodnje. Poleg Aleksandra Sekulića in Jake Lakoviča se bo trenerskemu štabu priključil še Jernej Valentinčič. Rado Trifunović Slovensko reprezentanco že čez mesec dni čakata prvi kvalifikacijski tekmi. Foto: BoBo Sorodne novice Kokoškova bo zamenjal Rado Trifunović Z imenovanjem novega selektorja bo treba pohiteti Dodaj v

Trifunović uradno novi selektor slovenske reprezentance

Pomagali mu bodo Sekulić, Lakovič in Valentinčič

10. oktober 2017 ob 12:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Radovan Trifunović, ki je na preteklem evropskem prvenstvu opravljal vlogo pomočnika selektorja, je novi selektor moške članske reprezentance za obdobje kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2019.

44-letni Trifunović je kot strokovni vodja projektov mlajših starostnih kategorij in pomočnik selektorja moške članske reprezentance zaposlen na Košarkarski zvezi Slovenije, v preteklih štirih letih pa opravlja tudi vlogo predsednika strokovnega sveta.

Kot košarkar je v dresu članske reprezentance zbral enajst nastopov. V dresu s slovenskim grbom je nastopil na evropskem prvenstvu leta 1997 v Španiji.

V svoji trenerski karieri je bil trener mlajših kategorij, pomočnik in glavni strateg članov domžalskega Heliosa, s katerimi je dvakrat igral v finalu 1. SKL, enkrat pa v finalu Pokala Spar, Lastovke, vodil pa je tudi člansko moštvo Zlatoroga. Leta 2015 je kot selektor slovenske B-reprezentance osvojil mednarodni turnir na Kitajskem.

Pomagali mu bodo Sekulić, Lakovič in Valentinčič

Med letoma 2009 in 2011 je uspešno končal izobraževanje za trenerja FIBE - FIBA Europe Coaching Certificate (FECC). Na omenjenem izobraževanju je bil izbran za najboljšega učenca in si s tem prislužil vlogo glavnega trenerja na tekmi U18 evropske tekme zvezd. Novi selektor slovenske reprezentance je trenutno v ZDA, kjer sodeluje s trenerji univerze UCLA, saj trenerje na onkraj Atlantika zanima delo z mlajšimi starostnimi kategorijami in uvajanje igralcev v člansko košarko - reprezentanco. V strokovnem štabu reprezentance bodo kot pomočniki sodelovali Aleksander Sekulić, Jaka Lakovič in Jernej Valentinčič. Dozdajšnji selektor Igor Kokoškov bo ostal povezan z reprezentanco evropskih prvakov, opravljal bo vlogo svetovalca.

Trifunović počaščen, da je postal selektor

"To, da me je vodstvo Košarkarske zveze Slovenije postavilo na mesto selektorja moške članske reprezentance, mi pomeni zelo veliko in nad to odločitvijo sem počaščen. Hkrati pa se zavedam, da moram zdaj kot selektor reprezentance upravičiti zaupanje. Vesel sem tudi, da bo z reprezentanco še naprej sodeloval Igor Kokoškov, ki bo opravljal vlogo svetovalca, in da bomo vsi trije pomočniki, ki smo bili na zadnjem evropskem prvenstvu, sodelovali tudi v prihodnje. Poleg Aleksandra Sekulića in Jake Lakoviča se bo trenerskemu štabu priključil še Jernej Valentinčič. Čez mesec dni nas čakata že prvi kvalifikacijski tekmi, na kateri se moramo dobro pripraviti," je ob tem povedal Trifunović.

Erjavec: Trifunović z veseljem sprejel novo vlogo

Predsednik KZS-ja Matej Erjavec je dodal: "Rado Trifunović se je pokazal kot prava oseba, da v tem negotovem obdobju kvalifikacij za SP prevzame to odgovorno nalogo. Gre za vrhunskega strokovnjaka, ki je bil na zadnjih treh velikih tekmovanjih selektorjeva desna roka. S to rešitvijo in s takim predlogom selektorja smo poleg tega, da krmilo prevzame izjemno kompetentna oseba, našli tudi način, da v trenerski ekipi kot svetovalca zadržimo dosedanjega selektorja Igorja Kokoškova, ki je z veseljem sprejel novo vlogo."

