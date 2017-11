Venezia v Stožicah prevelik zalogaj za Olimpijo

Slovenski prvak klonil proti italijanskemu

7. november 2017 ob 18:23,

zadnji poseg: 7. november 2017 ob 21:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

V 5. krogu Fibine Lige prvakov je slovenski prvak, Petrol Olimpija, v Stožicah izgubil proti italijanskemu prvaku, ekipi Umana Reyer Venezia (66:76).

Za Ljubljančane je bila to osemnajsta tekma v štirih različnih tekmovanjih v dobrem mesecu. Utrujenost se jim je poznala zlasti v drugem polčasu, ko so zapravili prednost iz prvega polčasa, vodstva gostov pa ob nizu izgubljenih žog in nizkem odstotku zadetih metov z razdalje niso več znali obrniti v svojo korist.

Gostje so v Stožicah vpisali novo zmago, imajo le en poraz, in sicer proti grškemu AEK-u po podaljšku. Ljubljančani pa ostajajo le pri eni zmagi, prejšnji teden so bili boljši od Estudiantesa.

Olimpija začela odlično

Ljubljančani se niso ustrašili favoriziranih gostov, v prvi četrtini so si po trojki Gregorja Hrovata priigrali dvomestno prednost (20:10). V drugi četrtini so se Benečani približali, a je Olimpija vseeno spet zbežala na +10 (28:18). Gostje so po nekaj zaporednih koših in nešportni osebni napaki Dražena Bubnića zaostajali le še za tri točke (29:26), a je nato kapetan Olimpije dosegel štiri zaporedne točke (33:26). Vztrajnim Benečanom se je do konca prvega polčasa le uspelo približati (36:31).

Vrnitev Italijanov

Po vrnitvi na parket so Italijani zaigrali "na polno", izboljšali so met iz igre in po slabih dveh minutah že ujeli Ljubljančane (36:36) ter jih tudi prehiteli. Povedli so za šest točk (40:46). Olimpija je zmanjšala zaostanek (42:46), nato pa sta se obe ekipi zaustavili. Po dveh minutah igre so prvi zadeli Benečani (42:48). Olimpija je odgovorila z dobro obrambo, ki ju je kronala z uspešno zaključenima napadoma (46:48).

Olimpiji je v zadnji četrtini uspelo zapretiti (50:52), a so se Benečani na krilih Ressa, ki je zadel dve pomembni trojki, spet oddaljili (57:65), trojko je dodal še Orelik in Italijani so prvič na tekmi imeli dvomestno prednost (57:68). Koš in prosti met je nato v naslednjem napadu izkoristil Badžim (60:68), sledil je mrk na obeh straneh. Kar tri minute ekipi nista dosegli koša. Prvi so zadeli Benečani (60:70). Za Olimpijo je zadnjih šest točk zadel Hrovat, kar ni bilo dovolj, saj so bili Benečani strelsko razpoloženi. Zmagali so s 66:76.

V naslednjem krogu Lige prvakov bo Olimpija gostovala pri Aeku iz Aten. Tekma bo 15. novembra.

LIGA PRVAKOV, 5. KROG

PETROL OLIMPIJA - UMANA REYER VENEZIA

66:76 (22:13, 14:18, 12:21, 18:24)

1.500; Morgan 20, Hrovat 17, Oliver 14, Badžim 7, Kastrati 5, Špan 2, Lorbek 1; Orelik 17, Johnson 12, Ress 11, Bramos 10, Watt 8, De Nicolao in Haynes po 7, Perić in Jenkins po 2.

Met za dve točki: 24/49; 19/39

Met za tri točke: 4/21; 10/26

Prosti meti: 6/15; 8/9

Skoki: 42; 37



Ob 20.30:

BAYREUTH - ESTUDIANTES



STRASBOURG - AEK ATENE



Sreda ob 18.30:

ROSA RADOM - BANVIT

Lestvica: REYER VENEZIA 5 4 1 +36 9 BAYREUTH 4 2 1 +21 7 BANVIT 4 3 1 +12 7 ESTUDIANTES 4 2 2 +9 6 STRASBOURG 4 2 2 +4 6 AEK ATENE 4 2 2 -6 6 PETROL OLIMPIJA 5 1 4 -35 6 ROSA RADOM 4 0 4 -41 4

Dolores Subotić