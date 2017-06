Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na zadnji tekmi je bila najboljša slovenska strelka organizatorka igre Nika Barič. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Za konec poraz v Podgorici, Grgić določil potnice na EP

Doma ostajata Ljubenovićeva in Rupnikova

8. junij 2017 ob 22:22

Podgorica - MMC RTV SLO

Košarkarice so na zadnji pripravljalni tekmi pred krstnim nastopom na evropskem prvenstvu drugič klonile. Znova je bila boljša Črna gora, ki je v Podgorici slavila s 70:62.

Slovenke so že po nekaj minutah zaostajale z 9:0. Črnogorke so prevladovale tudi v nadaljevanju in vodile že s 16:4. Zatem so gostje le strnile svoje vrste in v 15. minuti po košu Maje Erkić prvič povedle, vendar je bilo vodstvo kratkotrajno. Po prvem delu so Črnogorke vodile s 40:38. Slovenke so bile v drugem delu ves čas za petami črnogorski zasedbi, vendar jim ni uspelo preiti v vodstvo. Končni rezultat 70:62 je s trojko postavila Nika Barič, ki je bila najboljša pri Sloveniji s 17 točkami. Na drugi strani jih je 25 dala Iva Perovanović.

Slovenke so v pripravljalnem obdobju dosegle šest zmag (dvakrat so premagale Madžarsko in Turčijo, po enkrat pa Hrvaško in Poljko) ter dva poraza proti črnogorski izbrani vrsti. Evropsko prvenstvo se bo začelo naslednji petek, na Češkem pa se bodo Slovenke pomerile s Francijo, Grčijo in Srbijo. Po zadnji tekmi je selektor Damir Grgić določil 12 košarkaric, ki bodo odpotovale v Prago. Kot zadnji sta reprezentanco zapustili Ana Ljubenović in Eva Rupnik.

"Danes sem sem se moral odločiti za odhod dveh košarkaric, ki bodo zapustile reprezentanco. Za predano delo v pripravljalnem obdobju bi se rad zahvalil Ani Ljubenović in Evi Rupnik. Tako za mene kot za celoten strokovni štab je bila to zelo težka odločitev, vendar na evropsko prvenstvo lahko odpotuje le 12 igralk," je povedal selektor.

Druga prijateljska tekma:

ČRNA GORA - SLOVENIJA

70:62 (26:20, 14:18, 10:9, 20:15)

Perovanović 25; Barič 17, Oblak 12, Lisec 9, Evans in Zdolšek po 7, Trebec 5, Abramovič 3, Erkić 2.

T. J.