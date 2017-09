Gajser na Cukrci predal naslov državnega prvaka Kutnarju

Končalo se je državno prvenstvo v motokrosu

24. september 2017 ob 19:45

Šentvid pri Stični - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je Tim Gajser pretekli konec tedna predal naslov svetovnega prvaka Italijanu Antoniu Cairoliju, je na domačih tleh predal naslov državnega prvaka Luki Kutnarju.

V Šentvidu pri Stični se je končalo državno prvenstvo v motokrosu. Zadnjo, sedmo dirko sezone je prepričljivo dobil Gajser, kljub temu pa je naslov predal Kutnarju. Ta je izkoristil svojo priložnost v sezoni - zaznamovala jo je poškodba Gajserja, zaradi katere ni mogel nastopiti na vseh dirkah -, do dolgo pričakovanega slavja pa je prišel na domači stezi.

"Po 16 letih čakanja mi je končno uspelo. Občutki ob osvojenem naslovu so fantastični. V moji športni karieri bi lahko tudi kdaj prej osvojil kak naslov, če bi recimo taktiziral, morda počakal še kakšno leto več v kateri od nižjih kategorij, ampak ne, to ni bil nikoli naš cilj, zato pa meni in moji družini ter zvestim navijačem to res ogromno pomeni. Na koncu je štela vztrajnost, končno pa se mi je nasmehnila tudi sreča in sem ostal cel ter brez resnejših poškodb odpeljal celotno sezono," je po zmagi povedal novopečeni prvak.

Gajser je športno čestital novemu prvaku in priznal, da je navdušen, ko je videl, koliko ljudi ga je prišlo podpirat. Gajser je z dvojno zmago na današnji dirki končal domači del sezone, zdaj ga čaka nastop za reprezentanco na dirki za pokal narodov in prestižna superkros dirka Monster Energy Cup v Las Vegasu, kjer se bo potegoval za milijon ameriških dolarjev.

Svoje misli pa je Gajser že usmeril v prihajajoče dirke, med katerimi bo najprej na vrsti pokal narodov v motokrosu, ki bo na sporedu že prihodnji konec tedna v Veliki Britaniji. V državni reprezentanci bo Gajserju delal družbo državni prvak v kategoriji MX2, mladi Jan Pancar, ki je na Cukrci, kot tej stezi pravijo domačini, dvakrat prepričljivo zmagal.

Prav tako je uspešno mednarodno in domačo sezono z naslovom okronal še en mlad domačin. Jaka Peklaj je namreč osvojil naslov državnega prvaka v kategoriji MX 65. V kategoriji MX 125 je na zadnji dirki zmagal Luka Milec, ki se je vrnil po zadnji poškodbi roke, naslov državnega prvaka pa je šel v roke mlademu Matevžu Robeku, prav tako domačinu, ki je odpeljal premierno sezono v tem razredu.

Za popolno slavje dolenjskih ljubiteljev motokrosa sta poskrbela še Gal Hauptman, ki je prav tako dvakrat zmagal v kategoriji MX 85, in Borut Koščak, s popolno sezono v kategoriji veteranov do 50 let. Organizatorji AMD Šentvid pri Stični so tako dobili kar štiri državne prvake: Jako Peklaja, Gala Hauptmana, Jana Pancarja in Boruta Koščaka.

Med starejšimi veterani je na finalu slavil domačin Alojzij Fortuna, naslov državnega prvaka pa je letos osvojil Bogomir Gajser, ki pa na zadnji dirki ni tekmoval, saj se je na treningu pred dnevi huje poškodoval. Med najmlajšimi je v pokalnem tekmovanju MX 50 zmagal Miha Vrh.

