Gajser na zadnji dirki sezone drugi; SP končal na petem mestu

Gajser oddal naslov svetovnega prvaka

17. september 2017 ob 15:18,

zadnji poseg: 17. september 2017 ob 18:12

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Slovenski motokrosist Tim Gajser je na zadnji dirki sezone svetovnega prvenstva v francoskem Villars sous Ecotu osvojil odlično drugo mesto.

Končal je sicer z enakim številom točk kot zmagovalec Jeffrey Herlings, a je odločala boljša druga vožnja Nizozemca.

Tako Herlings kot Gajser sta težko francosko dirko, kjer so se dirkači borili z blatom in dežjem, končala s 45 točkami za prvo in tretje mesto, Slovenec je dobil prvo vožnjo elitnega razreda MXGP, Nizozemec pa drugo. Max Anstie je na tretjem mestu zbral 40 točk.

Na zadnji dirki sezone je bil uspešen tudi drugi slovenski udeleženec Jernej Irt, 18. mesto v prvi in 20. mesto v drugi vožnji sta mu prinesli skupno 21. mesto in štiri točke za SP.

Skupno je SP Gajser končal na petem mestu, zbral je 530 točk. Svetovni prvak za sezono 2017 je že pred zadnjo dirko postal Italijan Antonio Cairoli, ki je bil danes sicer šele 15.

Sezona svetovnega prvenstva se je z današnjo dirko končala, dirkače pa čez 14 dni v veliki Britaniji čaka še prestižna preizkušnja za pokal narodov oziroma svetovno ekipno prvenstvo.

SVETOVNO PRVENSTVO

RAZRED MXGP

Vrstni red po 37. vožnji (od 37): 1. A. CAIROLI ITA 722 2. J. HERLINGS NIZ 672 3. G. PAULIN FRA 602 4. C. DESALLE BEL 544 5. T. GAJSER SLO 530 6. R. FEBVRE FRA 519 7. J. VAN HOREBEEK BEL 443 8. M. NAGL NEM 439 9. M. ANSTIE VB 436 10. G. COLDENHOFF NIZ 424 ... 37. J. IRT SLO 10 53. P. IRT SLO 4