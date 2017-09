Gajser se bo v Franciji poslovil od naslova svetovnega prvaka

Ocenite to novico!

Gajser šesti v kvalifikacijah

16. september 2017 ob 18:47

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Motokrosisti bodo v nedeljo v Franciji odpeljali 19. in zadnjo dirko svetovnega prvenstva v sezoni 2017. Gajser se bo na njej tudi uradno poslovil od naslova svetovnega prvaka, letos ga je nasledil Italijan Antonio Cairoli, ki je lovoriko za sezono 2017 dokončno potrdil že na prejšnji dirki v Assnu.

Italijan ni bil med najhitrejšimi v kvalifikacijah, lahko si je privoščil nekoliko slabšo predstavo in 13. mesto. Zmagal je Britanec Max Anstie, za njim so se zvrstili Francoz Romain Febvre, Nizozemec Jeffrey Herlings, Francoz Gautier Paulin in Belgijec Kevin Strijbos. Drugi slovenski udeleženec dirke razreda MXGP Jernej Irt je bil v kvalifikacijah 27.

V elitni kategoriji so letos tekmovali štirje slovenski dirkači, ob Gajserju in Jerneju Irtu še Peter Irt in Klemen Gerčar. Gerčar je odpeljal tri dirke, potem pa se je poškodoval, Peter Irt pa je odpeljal osem dirk, v Franciji pa ne nastopa.

Gajser vsaj šesti

Prva štiri mesta v seštevku SP so pred francosko dirko že oddana. Italijanski zvezdnik Cairoli ima za sabo izjemno sezono in si je že v Assnu zagotovil deveti naslov svetovnega prvaka v karieri. Herlings je po poškodbi in slabšem začetku sezone v drugem delu prišel tik pod vrh, na tretjem mestu je Paulin, četrto mesto v prvenstvu pa si je zagotovil Clement Desalle, ki v nedeljo zaradi poškodbe sicer ne bo tekmoval. Gajser je pred zadnjo dirko peti, a ga lahko še prehiti šesti Febvre, saj je razlika med njima majhna (485-479). Vsaj šesto mesto pa ima Slovenec že zagotovljeno, saj sedmi Maximilian Nagl zaostaja preveč, da bi ga še lahko ujel.

Prva vožnja razreda MXGP bo v nedeljo ob 14. uri, druga pa ob 17.

SVETOVNO PRVENSTVO

RAZRED MXGP

Vrstni red po 35. vožnji (od 37): 1. A. CAIROLI ITA 710 2. J. HERLINGS NIZ 627 3. G. PAULIN FRA 571 4. C. DESALLE BEL 544 5. T. GAJSER SLO 485 6. R. FEBVRE FRA 479 7. M. NAGL NEM 423 8. J. VAN HOREBEEK BEL 416 9. G. COLDENHOFF NIZ 398 10. M. ANSTIE VB 396 ... 42. J. IRT SLO 6 51. P. IRT SLO 4