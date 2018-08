Dovizioso z najboljšega položaja v Brnu

Dirka v nedeljo ob 14.00

4. avgust 2018 ob 17:05

Brno - MMC RTV SLO, STA

Italijanski motociklist Andrea Dovizioso (Ducati) je bil najhitrejši v kvalifikacijah (MotoGP) pred nedeljsko dirko za VN Češke v Brnu.

Za Doviziosa je to prvi "pole position" sezone in šesti kariere. Njegov rojak Valentino Rossi (Yamaha), najhitrejši na treningih, bo dirko začel z drugega mesta.

Za sedemkratnim svetovnim prvakom Rossijem bo začel skupno vodilni in branilec naslova Španec Marc Marquez (Honda). Dirka bo v nedeljo ob 14.00.

V skupni razvrstitvi ima Marquez 165 točk, Rossi 119, Španec Maverick Vinales (Yamaha) 109, Dovizioso pa 88.

Najhitrejša Marini in Kornfeil

V razredu Moto2 so si prva tri mesta v kvalifikacijah privozili Italijan Luca Marini, Španec Alex Marquez in še en Italijan Mattia Pasini (vsi Kalex), v razredu Moto3 pa bodo iz prve vrste začeli Čeh Jakub Kornfeil, Britanec John McPhee in Španec Marcos Ramirez (vsi KTM). Dirki bosta ob 11.00 in 12.20.

MOTOCIKLIZEM

SVETOVNO PRVENSTVO

VN ČEŠKE, Brno MotoGP, kvalifikacije/št. mesta: 1. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 1:54,689 2. V. ROSSI ITA/yamaha +0,267 3. M. MARQUEZ ŠPA/honda 0,272 4. J. LORENZO ŠPA/ducati 0,349 5. C. CRUTCHLOW VB/honda 0,366 6. D. PETRUCCI ITA/ducati 0,514 Moto2, končni vrstni red: 1. L. MARINI ITA/kalex 2:02,244 2. A. MARQUEZ ŠPA/kalex +0,115 3. M. PASINI ITA/kalex 0,173 Moto3, kvalifikacije/št. mesta: 1. J. KORNFEIL ČEŠ/ktm 2:07,981 2. J. McPHEE VB/ktm +0,419 3. M. RAMIREZ ŠPA/ktm 0,445

A. V.