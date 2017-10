Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zadnja dirka sezone je v Idrijo in okolico privabila številne ljubitelje dirkanja, ki so videli končno odločitev o letošnjem prvaku. Foto: Uroš Modlic Za nami je res zanimiva sezona, v kateri smo doživljali tako težke trenutke, ko nam ni šlo vse po načrtih, kot tudi tiste lepše, vesele trenutke ob uspehih. Najboljši občutek pa je seveda ta ob koncu sezone, ob zmagi na domačem reliju in seveda ob osvojenem državnem prvenstvu - prvaki smo! Rok Turk, državni prvak v reliju Rok Turk je novi državni prvak v reliju. Foto: Uroš Modlic Dodaj v

Turka v Idriji okronali za državnega prvaka v reliju

Zadnja postaja dala prvaka

29. oktober 2017 ob 19:06

Idrija - MMC RTV SLO, STA

Z relijem v Idriji se je končala sezona slovenskega državnega prvenstva. Zadnje dejanje je dobil Rok Turk, ki je tako tudi postal državni prvak.

Drugi v Idriji in v DP je bil Italijan Claudio de Cecco, ki je bil tudi prijavljen za nastope v slovenskem prvenstvu, na koncu je po sedmih hitrostnih preizkušnjah zaostal 14 sekund, tretji pa Aleks Humar z 41 sekundami zaostanka.

Zadnja dirka sezone je v Idrijo in okolico privabila številne ljubitelje dirkanja, ki so videli končno odločitev o letošnjem prvaku. Pred šesto postajo DP je bila namreč v igri še dvojica Turk in de Cecco. Turk je imel pred Idrijo 14 točk naskoka, kar je pomenilo, da bi mu za končno slavje zadostovalo že četrto mesto v skupni konkurenci.

V soboto so vozniki odpeljali prvi dve hitrostni preizkušnji, Idrija I in 2, po katerih je bil v vodstvu Aleks Humar pred Turkom in de Ceccom.

Danes, ko se je dirka nadaljevala in končala še s petimi hitrostnimi preizkušnjami, dvakrat so prevozili HP Zadlog, trikrat pa HP Čekovnik, pa se je kmalu izkristaliziral poznejši končni vrstni red. Na tem daljšem delu relija je pobudo prevzel Turk v močnejšem avtomobilu, Humar je kmalu zdrsnil na tretje mesto, med obema Slovencema je bil de Cecco. Takšen razplet je seveda ustrezal Turku, ki si tako prvega naslova v skupni konkurenci ni privozil s taktiziranjem, ampak je šel tudi na domačem prizorišču na zmago.

Humar je na koncu zaostal 41 sekund, pod stopničkami skupne razvrstitve pa je bil mladi Tim Novak, ki je v tej sezoni uspešno nastopal tudi v nemškem pokalu Opel Adam; s petim mestom pa je Grega Premrl potrdil skupno tretje mesto.

Sezona se je tako za zdaj najboljšega v Sloveniji odlično končala; začetek sicer ni bil najboljši, saj je zaradi tehničnih težav odstopil na uvodnem reliju v Vipavski dolini, potem pa dobil tri od naslednjih štirih dirk: relije Velenje, Železnike in v slovenski razvrstitvi tudi reli Croatia v Poreču, le v Novi Gorici je moral priznati premoč de Ceccu.

Za Turka je letošnji naslov prvi v generalni razvrstitvi DP, kot državni prvak pa je nasledil Aleksa Humarja. V zadnjih desetih letih je naslov prvaka petkrat osvojil Humar, dvakrat je bil najboljši Darko Peljhan (s skupno šestimi lovorikami je še vedno najboljši v samostojni Sloveniji), dvakrat pa tudi Tomaž Kaučič.

Izidi: 1. Rok Turk(peugeot) 52:43,4 2. Claudio de Cecco (hyundai) + 14,7 3. Aleks Humar (peugeot) 41,2 4. Tim Novak(opel) 2:23,4 5. Grega Premrl (citroen) 2:26,8 6. Denis Mrevlje(peugeot) 3:00,7 DP skupno (6): 1. Rok Turk (peugeot) 139,5 2. Claudio De Cecco (hyundai) 118,5 3. Grega Premrl (citroen) 86,5 4. Aleks Humar (peugeot) 80,5 5. Darko Peljhan (mitsubishi) 42

