V Indijo trije slovenski strelci: Debevec, Markoja in Venta

Marca v Mariboru EP z zračnim orožjem

20. februar 2017 ob 17:01

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Konec tega tedna se bo v New Delhiju začela serija tekem za svetovni pokal v strelstvu. Na uvodni preizkušnji sezone bodo od Slovencev nastopili Rajmond Debevec, Robi Markoja in Kevin Venta.

Debevec in Markoja bosta v indijski prestolnici nastopila na obeh tekmah z malokalibrsko puško. Najprej se bosta v nedeljo, 26. februarja, preizkusila v strelskem maratonu - MK puška trojni položaj, dva dneva pozneje pa bo na sporedu še preizkušnja v disciplini MK puška leže.

Venta, v zadnjih letih najboljši slovenski strelec s pištolo, bo strelske nastope začel v torek, 28. februarja, ko se bo preizkusil z zračno pištolo, že naslednji dan pa se bo preizkusil z malokalibrsko pištolo.

Preostali slovenski strelci bodo ostali v domovini in se pripravljali za enega izmed letošnjih vrhuncev sezone. To bo gotovo evropsko prvenstvo z zračnim orožjem, ki bo med 6. in 12. marcem v Mariboru, drugo najpomembnejše tekmovanje pa bo evropsko prvenstvo z orožjem malega in velikega kalibra med 21. junijem in 4. avgustom v Bakuju.

Na evropsko prvenstvo v Mariboru se je prijavilo 580 strelcev in strelk iz 46 evropskih držav. V članski konkurenci bodo slovenske barve zastopali Živa Dvoršak, Denis Bola Ujčič, Urška Kuharič, Sonja Benčina, Majda Raušl, Katja Vodeb, Benjamin Jodl, Robi Markoja, Željko Moičević, Kevin Venta, Blaž Kunšek in Sašo Stojak, v mladinski pa Urška Hrašovec, Lia Lazar, Vesna Markelj, Anja Prezelj, Klara Smolič, Jagoda Tkalec, Jože Čepar, Domen Jarni, Erik Kandare, Jure Klančar, Jakob Petelinek in Luka Useničnik.

Po preizkušnji v Indiji bosta po programu Mednarodne strelske zveze na sporedu še dve preizkušnji z zračnim in malokalibrskim orožjem. Prva bo med 17. in 24. majem v Münchnu, druga med 6. in 14. junijem v Gabali.

Za strelce in strelke s puško šibrenico bo druga postojanka v sezoni med 17. in 27. marcem v mehiškem Acapulcu, tretja med 28. aprilom in 8. majem v ciprski Larnaki, krona sezone pa bo svetovno prvenstvo med 30. avgustom in 11. septembrom v ruski Moskvi.

Finalne preizkušnje v vseh strelskih disciplinah bodo med 23. in 30. oktobrom v New Delhiju.

T. O.