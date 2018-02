Barcelona nadigrala Girono, Real pa Alaves

Jan Oblak z Atleticom v nedeljo gostuje v Sevilli

24. februar 2018 ob 18:40,

zadnji poseg: 24. februar 2018 ob 22:55

Madrid - MMC RTV SLO

Nogometaši vodilne Barcelone so se v 25. krogu španskega prvenstva že v 3. minuti znašli v zaostanku proti Gironi, a na koncu vendarle visoko, s 6:1 zmagali.

Gostje so torej povedli v 3. minuti, ko je ob nesporazumu med Samuelom Umtitijem in Marc-Andrejem ter Stegnom do žoge prišel Cristian Portu in jo s pomočjo obeh vratnic spravil v mrežo. Odgovor domačih je sledil le dve minuti pozneje. Lionel Messi je z globinsko podajo v ogenj poslal Luisa Suareza, ki je nato z diagonalnim strelom po tleh matiral Yassineja Bounouja.

Barcelona je vprašanje zmagovalca rešila do polčasa. V 30. minuti je namreč Messi po samostojni akciji zadel za 2:1, malo pozneje (36.) pa je s prostega strela poslal žogo pod živim zidom Girone za 3:1. Izid polčasa je po podaji Philippa Coutinha postavil Suarez.

Za potezo tekme je v 66. minuti s svojim prvim prvenstvenim golom v dresu Barcelone poskrbel Coutinho, ko je z leve strani kazenskega prostora žogo poslal v levi zgornji kot vrat Bounouja. Zares izjemen zadetek. V 76. minuti pa je s svojim tretjim golom na tekmi končni izid postavil Suarez.

Po prvem golu Ronalda Realu le steklo

Na popoldanski tekmi je madridski Real s 4:0 ugnal Alaves. Dvakrat je zadel Cristiano Ronaldo, po enkrat pa Gareth Bale in Karim Benzema. Madridčani so kar dolgo lomili goste iz Baskije, ki so imeli tudi dve priložnosti za zadetek, a ju niso izkoristili. V 44. minuti je Real le izkoristil terensko premoč, potem ko je Benzema s peto podal do Ronalda, ta pa je nato s strelom iz obrata po tleh matiral Fernanda Pacheca za izid polčasa.

Real je že v prvi minuti nadaljevanja povišal vodstvo. Benzema je ukradel žogo enemu izmed gostujočih branilcev, nato pa potegnil v protinapad, ki ga je z diagonalnim strelom po tleh zaključil Bale. V 62. minuti je Ronaldo še drugič matiral Pacheca, potem ko je izkoristil podajo Lucasa Vazqueza. Piko na i domači zmagi je v 89. minuti postavil Benzema z enajstmetrovke. Prekršek za najstrožjo kazen je nad Balom napravil Victor Laguardia.

Madridski Atletico s slovenskim vratarjem Janom Oblakom bo v nedeljo gostoval v Sevilli.

ŠPANSKO PRVENSTVO



25. KROG

BARCELONA - GIRONA 6:1 (4:1)

Suarez 5., 44., 76., Messi 30., 37., Coutinho 66.; Portu 3.



REAL MADRID - ALAVES 4:0 (1:0)

Ronaldo 44., 62., Bale 46, Benzema 89./11-m

LEGANES - LAS PALMAS 0:0

DEPORTIVO - ESPANYOL 0:0

Lucas Perez (Deportivo) je v 65. minuti zapravil 11-m.



CELTA VIGO - EIBAR 2:0 (0:0)

Aspas 56., Gomez 79.

Nedelja ob 12.00:

VILLARREAL - GETAFE



Ob 16.15:

ATHLETIC BILBAO - MALAGA



Ob 18.30:

VALENCIA - REAL SOCIEDAD



Ob 20.45:

SEVILLA - ATLETICO MADRID



Ponedeljek ob 21.00:

LEVANTE - BETIS

Lestvica: BARCELONA 25 20 5 0 68:12 65 ATLETICO MADRID 24 16 7 1 36:9 55 REAL MADRID 25 15 6 4 62:27 51 VALENCIA 24 14 4 6 47:28 46 SEVILLA 24 12 3 9 31:35 39 VILLARREAL 24 11 5 8 35:29 38 CELTA VIGO 25 10 5 10 43:37 35 EIBAR 25 10 5 10 32:38 35 GIRONA 25 9 7 9 35:36 34 GETAFE 24 8 9 7 29:21 33 REAL BETIS 24 10 3 11 41:50 33 LEGANES 25 8 6 11 21:28 30 REAL SOCIEDAD 24 8 5 11 46:45 29 ATHLETIC BILBAO 24 6 10 8 24:27 28 ESPANYOL 25 6 10 9 22:32 28 ALAVES 25 9 1 15 22:37 28 LEVANTE 24 3 11 10 21:38 20 LAS PALMAS 25 5 4 16 18:52 19 DEPORTIVO 25 4 6 15 24:53 18 MALAGA 24 3 4 17 15:38 13

A. V.