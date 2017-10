Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Daniel Carvajal je v obrambi madridskega Reala praktično nezamenljiv. Foto: Reuters Dodaj v

Carvajal zaradi vnetja osrčnika odsoten za nedoločen čas

Edini nogometaš Reala z vsemi tekmami v sezoni

1. oktober 2017 ob 11:41

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Španski nogometni reprezentant in branilec madridskega Reala Dani Carvajal bo zaradi virusne okužbe osrčnika počival nedoločen čas.

"Pri Carvajalu so odkrili virusno okužbo osrčnika," so potrdili pri Real Madridu. Osrčnik oziroma perikardij je mrena v obliki vreče, ki obdaja srce in ga varuje pred mehanskimi poškodbami in infekcijami. Običajno zdravljenje virusnega perikarditisa traja nekaj tednov.

Carvajal je edini nogometaš kraljevega kluba, ki je za Real v celoti odigral vse tekme te sezone.

Ob številnih težavah s poškodbami pri evropskih prvakih, odsotna sta tudi Marcelo in Theo Hernandez, bi Zinedine Zidane na večernem obračunu proti Espanyolu priložnost lahko ponudil tudi mlademu Achrafu Hakimiju.

Ž. K.