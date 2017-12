Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Eden Hazard je dvakrat zatresel mrežo Newcastla. Za Chelsea je zadel tudi Alvaro Morata. Foto: Reuters Dodaj v

Chelsea na vodstvo Newcastla odgovoril s tremi goli

Ob 18.30: Arsenal - Manchester United

2. december 2017 ob 15:42

Ob 18.30 se bosta v derbiju Premier lige na Emiratesu pomerila Arsenal in Manchester United. 15. krog se je sicer začel z zmago Chelseaja nad Newcastlom (3:1).

Na Stamford Bridgeu se je najprej zatresla domača mreža. V 12. minuti je obramba modrih neodločno posredovala. Thibaut Courtois je nato sicer žogo izbil pred Jacobom Murphyjem, toda le do Dwighta Gayla, ki jo je pospravil v mrežo. Po zaostanku je Chelsea, ki na lestvici zaseda tretje mesto, pritisnil. Devet minut so gostitelji potrebovali za izenačenje, ko je sicer Florian Lejeune posredoval po predložku, vendar je do žoge prišel Eden Hazard, ki je z močnim strelom zadel za 1:1.

33. minuta je tekla, ko je Victor Moses z desne poslal predložek pred vrata. Lejeune in Chancel Mbemba sta zgrešila žogo, v mrežo pa jo je pospravil Alvaro Morata. 16 minut pred koncem rednega dela je Chlesea povišal prednost. V kazenskem prostoru je padel Moses, ki ga je nepravilno zaustavil Matt Ritchie, enajstmetrovko pa je zanesljivo izvedel Hazard.

15. krog:

CHELSEA - NEWCASTLE 3:1 (2:1)

Hazard 21, 74./11-m, Morata 33.; Gayle 12.

Sobota ob 16.00:

BRIGHTON - LIVERPOOL

EVERTON - HUDDERSFIELD

LEICESTER - BURNLEY

STOKE CITY - SWANSEA

WATFORD - TOTTENHAM

WEST BROMWICH - CRYSTAL PALACE

Ob 18.30:

ARSENAL - MANCHESTER UNITED

Nedelja ob 14.30:

BOURNEMOUTH - SOUTHAMPTON

Ob 17.00:

MANCHESTER CITY - WEST HAM

Lestvica MANCHESTER CITY 14 13 1 0 44:9 40 MANCHESTER UTD. 14 10 2 2 32:8 32 CHELSEA 15 10 2 3 28:12 32 ARSENAL 14 9 1 4 28:16 28 LIVERPOOL 14 7 5 2 28:18 26 BURNLEY 14 7 4 3 14:11 25 TOTTENHAM 14 7 3 4 22:12 24 WATFORD 14 6 3 5 24:25 21 LEICESTER 14 4 5 5 19:20 17 BRIGHTON 14 4 5 5 13:14 17 SOUTHAMPTON 14 4 4 6 14:17 16 NEWCASTLE 15 4 3 8 14:22 15 EVERTON 14 4 3 7 17:28 15 HUDDERSFIELD 14 4 3 7 9:24 15 BOURNEMOUTH 14 4 2 8 12:16 14 STOKE CITY 14 3 4 7 16:29 13 WEST BROMWICH 14 2 6 6 12:21 12 WEST HAM 14 2 4 8 12:30 10 SWANSEA 14 2 3 9 7:16 9 CRYSTAL PALACE 14 2 3 9 8:25 9

